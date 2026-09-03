The Sun'a göre Arsenal'ın Chelsea ile oynayacağı maç öncesi hazırlıkları, iki önemli sakatlık endişesiyle darbe aldı. Perşembe günü London Colney'de düzenlenen açık idmanda, yaz transfer döneminde kadroya katılan Bruno Guimaraes ile savunmacı Cristhian Mosquera yer almadı. Her iki oyuncunun da yokluğu, Arsenal yeni Premier League sezonuna kusursuz başlangıcını sürdürmeye çalışırken hafta sonu oynanacak maçta forma giyip giyemeyecekleri konusunda soru işaretleri yarattı.

Yaz transfer döneminde Newcastle United'dan 75 milyon £'luk dikkat çekici bir anlaşmayla Kuzey Londra'ya gelen Guimaraes, kasık bölgesindeki inatçı bir sorunla mücadele ediyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Arsenal'ın Coventry City ile oynadığı Premier League açılış maçını kaçırmak zorunda kaldı, ancak pazartesi günü Aston Villa karşısında sonradan oyuna girerek 19 dakikalık kısa bir dönüş yaptı.