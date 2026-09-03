Getty Images Sport
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Arsenal, Chelsea derbisi öncesi iki sakatlık darbesi aldı
Guimaraes ve Mosquera antrenmanda yer almadı
The Sun'a göre Arsenal'ın Chelsea ile oynayacağı maç öncesi hazırlıkları, iki önemli sakatlık endişesiyle darbe aldı. Perşembe günü London Colney'de düzenlenen açık idmanda, yaz transfer döneminde kadroya katılan Bruno Guimaraes ile savunmacı Cristhian Mosquera yer almadı. Her iki oyuncunun da yokluğu, Arsenal yeni Premier League sezonuna kusursuz başlangıcını sürdürmeye çalışırken hafta sonu oynanacak maçta forma giyip giyemeyecekleri konusunda soru işaretleri yarattı.
Yaz transfer döneminde Newcastle United'dan 75 milyon £'luk dikkat çekici bir anlaşmayla Kuzey Londra'ya gelen Guimaraes, kasık bölgesindeki inatçı bir sorunla mücadele ediyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Arsenal'ın Coventry City ile oynadığı Premier League açılış maçını kaçırmak zorunda kaldı, ancak pazartesi günü Aston Villa karşısında sonradan oyuna girerek 19 dakikalık kısa bir dönüş yaptı.
- Getty Images Sport
Arteta, Guimaraes'in fiziksel durumu konusunda temkinli
Arteta, Magpies'tan gelişinden bu yana yeni orta saha sigortasının iş yükü konusunda son derece dikkatli davrandı. Kulübün, özellikle orta sahadaki seçenek derinliği göz önüne alındığında, Guimaraes'in fiziksel durumu konusunda çok tedbirli bir yaklaşım benimsediği bildiriliyor. Ancak onun kalibresinde bir oyuncunun, Xabi Alonso'nun Chelsea'sine karşı oynanacak Londra derbisi kadar önemli bir maçta forma giyememesi, takımın taktik akıcılığı açısından darbe olur.
Mosquera'yla ilgili durum ise teknik ekip açısından biraz daha endişe verici görünüyor. İspanyol savunmacı, pazartesi gecesi Aston Villa'ya karşı alınan galibiyetin son bölümünde oyundan çıkmak zorunda kaldı. 79. dakikada yerini Ezri Konsa'ya bıraksa da, teknik direktörün ilk değerlendirmesi bunun ciddi bir sakatlığa verilen bir tepki değil, sadece önlem amaçlı bir hamle olduğu yönündeydi.
Savunmada değişiklik kapıda
Villa Park'taki galibiyetin ardından medyaya konuşan Arteta, Mosquera'nın durumu hakkında güncelleme vererek şunları söyledi: "İyi, ama bir şey yaşayacakmış gibi hissediyordu. Bu yüzden böyle bir kulübemiz var ve bu yüzden Ezri'yi oyuna almak zorunda kaldık."
22 yaşındaki İspanyol oyuncunun pazar günü oynayacak durumda olmadığı değerlendirilirse, bu durum Konsa'nın Emirates'teki ilk iç saha maçına ilk 11'de çıkmasının önünü açar. Geçen ay Aston Villa'dan 51 milyon £ karşılığında transferini tamamlayan Konsa, savunma hattına geçmesi için en doğal aday konumunda.
- Getty Images Sport
Londra rakipleri erken üstünlük için karşı karşıya geliyor
Arsenal'da savunmaya ilişkin endişeler bununla da sınırlı değil; Jurrien Timber da hafta sonu öncesinde durumu belirsizliğini koruyor. Saliba'nın Dünya Kupası sırasında ağırlaşan bir sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Arteta'nın kadro derinliğini sezonun daha başında test ediyor.
Hem Arsenal hem de Chelsea yeni sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve Premier League'deki ilk iki maçlarını da kazandı. Arsenal, sezonu Coventry City karşısında aldığı rahat 3-0'lık galibiyetle açtıktan sonra Aston Villa'yı 1-0 yenmeyi başardı; Chelsea ise gollü geçen maçlarda Fulham'ı 3-2 mağlup edip Brighton'ı 4-3'lük skorla geçti.
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