Arda Güler, Szoboszlai’yi 13 milyon takipçisinin önüne attı!

Arda Güler ile Dominik Szoboszlai, arasındaki gerginlik milli oyuncunun yaptığı son paylaşımla daha da tırmandı.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Arda, Szoboszlai'ye maç içinde bir el hareketi yaptı

Macar yıldız, orta saha oyuncusunu hedef aldı

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