Hungary v Türkiye - UEFA Nations League 2024/25 League A/B Play-offs Second LegGetty Images Sport
Uğur Aktan

Arda Güler, Szoboszlai’yi 13 milyon takipçisinin önüne attı!

D. SzoboszlaiA. GulerMacaristan - TürkiyeMacaristanTürkiyeUEFA Nations League A Qualification

Arda Güler ile Dominik Szoboszlai, arasındaki gerginlik milli oyuncunun yaptığı son paylaşımla daha da tırmandı.

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