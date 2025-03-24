Arda Güler, Szoboszlai’yi 13 milyon takipçisinin önüne attı!

Getty Images SportUğur AktanArda Güler, Szoboszlai’yi 13 milyon takipçisinin önüne attı!D. SzoboszlaiA. GulerMacaristan - TürkiyeMacaristanTürkiyeUEFA Nations League A QualificationArda Güler ile Dominik Szoboszlai, arasındaki gerginlik milli oyuncunun yaptığı son paylaşımla daha da tırmandı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorArda, Szoboszlai'ye maç içinde bir el hareketi yaptıMacar yıldız, orta saha oyuncusunu hedef aldıTürk yıldız, Liverpool yıldızını 'şaka' olarak nitelendiriyorGOAL'u WhatsApp'tan takip edin! 🟢📱