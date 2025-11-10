AFP
Antonio Conte, medya karşısında kendisini gömdü! Bomba ifadeler...
Bologna yenilgisinden sonra Conte'nin samimi değerlendirmesi
Conte, pazar günü takımının Bologna'ya 2-0 yenilmesinden sonra sözünü sakınmadı. Thijs Dallinga ve Jhon Lucumi'nin golleri, Stadio Renato Dall'Ara'da Bologna'nın galibiyetini kesinleştirdi ve Napoli'yi Serie A tablosunda daha da aşağıya itti. DAZN'a ve ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Conte, takımın enerji ve mücadele eksikliğinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.
Conte, Bologna'nın performansına atıfta bulunarak, "Her şeyde daha fazla enerjiye ihtiyacımız vardı. Hayal kırıklığı yaratan şey, onların bizden daha pozitif ve istekli olmalarıydı" dedi. "Bu bizi düşünmeye sevk etmeli. Bu, yılın başında aldığımız beşinci mağlubiyet. Bu, düşünmemiz gerektiği anlamına geliyor, ki bunu zaten yaptık. Onlar Perşembe günü oynadılar ve zehirlenmiş gibiydiler, biz de maçın sonuna kadar ödevimizi yaptık."
Takım uyumu ve mücadele ruhu ile ilgili endişeler
Conte, takımını rahatsız eden temel sorunları detaylı bir şekilde ele aldı ve birlik ve kararlılık eksikliğini vurguladı. "Üç dört ay geçti ama hala bir kimya yok, birlikte mücadele etme arzusu yok. Bu durumu değiştirebilecek miyiz, bilmiyorum" diye itiraf etti. "Ölmüş biriyle birlikte olmak istemiyorum; herkes sorumluluk almalı. Sorumluluk almayı ilk kabul eden benim. Kalp nakli bir seçenek değil. Her birimiz ruhumuzu ve azmimizi yeniden keşfetmeliyiz."
Eski Chelsea ve Inter menajeri, takımın kötü gidişatının oyuncuları motive etme becerisini yansıttığını belirterek, özeleştiriden kaçınmadı. "Genellikle değişimin bir gecede gerçekleşebileceğini düşünürüz. Yaptıklarımız unutulmamalı, ama çalışmaya devam etmeliyiz. Doğru yolda olup olmadığımızı ve geçen sezonki gibi intikam alma arzusuyla hareket edip etmediğimizi kendimize sormalıyız. Oyuncularımda yeniden enerji göremediğim için hayal kırıklığına uğradım; bu, işimi iyi yapamadığım anlamına geliyor," diye itiraf etti Conte.
Hojlund'un performansı, zayıf bir gösteride nadir görülen olumlu bir gelişmeydi.
Bologna karşısında takımın genel olarak kötü performansına rağmen, Conte Rasmus Hojlund'u umut vaat eden bir oyuncu olarak öne çıkardı. Napoli, tek bir şut bile kaleyi bulamadı, bu da takımın hücumdaki zorluklarını yansıtan çarpıcı bir istatistik. Ancak Hojlund'un bireysel çabası teknik direktörün dikkatini çekti.
"Bugün Hojlund'u umursamadım, belki de sahadaki en iyi oyuncuydu. Derinlemesine hücum etti ve kendini korudu, ancak performans sadece gollerle değerlendirilirse, bu göreceli hale gelir. Birkaç şey hazırlamıştık, onu daha fazla desteklemeliydik" diye açıkladı Conte. "Dürüst olmak gerekirse, umursamadım. Belki de benim için sahadaki en iyi oyuncuydu: pozisyonunu korudu, derinlemesine hücum etti. Lucumi onu kontrol etmekte zorlandı. O zaman, maçı gol atıp atmadığına göre değerlendirirsek, o zaman durum farklı olur. Birkaç şey hazırlamıştık, onu daha fazla desteklemeliydik. Rasmus birkaç topu kontrol etti, biz yetersiz kaldık. Onun oyunu iyi olduğunu düşündüm."
Napoli ve Conte için bundan sonra ne olacak?
Bologna'ya yenilgiyle Napoli, Serie A'da 11 maçta 22 puanla dördüncü sırada kaldı. Son beş lig maçında iki yenilgi alan takımın son dönemdeki performansı endişe verici bir eğilim gösteriyor. Bologna karşısında alınan sonuç, Napoli'nin sıralamada bir basamak altında yer alan ve şu anda 21 puana sahip olan Bologna'ya yenildiğini gösteriyor. Napoli'nin Bologna'ya kıyasla (dört) kaleye isabetli şut sayısının azlığı (bir) da takımın zorluklarını ortaya koyuyor.
Conte'nin açıklamalarının hemen ardından, kulüp yönetimi ile yoğun tartışmalar yaşanması muhtemel. Conte'nin açıklamaları, endişelerinin yeni olmadığını ve kulüp içinde iletildiğini gösteriyor. Önümüzdeki maçlar, Conte'nin gerçekten "durumu değiştirebilecek" mi yoksa Napoli'deki görev süresinin sona ermek üzere mi olduğunu belirlemede çok önemli olacak. Ancak Napoli, uluslararası maç arası bittikten hemen sonra Serie A'da Atalanta ile karşılaşacak.
