Antonio Conte, medya karşısında kendisini gömdü! Bomba ifadeler...

Conte, pazar günü takımının Bologna'ya 2-0 yenilmesinden sonra sözünü sakınmadı. Thijs Dallinga ve Jhon Lucumi'nin golleri, Stadio Renato Dall'Ara'da Bologna'nın galibiyetini kesinleştirdi ve Napoli'yi Serie A tablosunda daha da aşağıya itti. DAZN'a ve ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Conte, takımın enerji ve mücadele eksikliğinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Conte, Bologna'nın performansına atıfta bulunarak, "Her şeyde daha fazla enerjiye ihtiyacımız vardı. Hayal kırıklığı yaratan şey, onların bizden daha pozitif ve istekli olmalarıydı" dedi. "Bu bizi düşünmeye sevk etmeli. Bu, yılın başında aldığımız beşinci mağlubiyet. Bu, düşünmemiz gerektiği anlamına geliyor, ki bunu zaten yaptık. Onlar Perşembe günü oynadılar ve zehirlenmiş gibiydiler, biz de maçın sonuna kadar ödevimizi yaptık."