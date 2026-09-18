Claudio Gittardi’nin başında bulunduğu Monza Savcılığı, geçtiğimiz aylarda Milano savcıları tarafından gönderilen ve eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi, eski VAR süpervizörü Andrea Gervasoni ile eski VAR hakemleri Luigi Nasca ve Rodolfo Di Vuolo'nun sporda dolandırıcılığa iştirakten soruşturulduğu soruşturma dosyasının bu bölümünde takipsizlik talep etti. Bunu ANSA duyurdu.
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Çeviri:
ANSA - Monza Savcılığı: "Var odasındaki 'kapı tıklatmaları' nedeniyle hakemlerle ilgili soruşturma kapatılsın"
Bölüm, 2024 ile 2025 yılları arasında bazı maçlarda Lissone'deki VAR odasına yapılan sözde "ziyaretlerle" ilgili olandı.
Savcılığa göre, soruşturma belgelerinden "hile niteliğinde" davranışlar ya da sonuçların "değiştirilmesine" yönelik bir "kasıt" ortaya çıkmadı.
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