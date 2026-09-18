Claudio Gittardi’nin yönettiği Monza Savcılığı, geçtiğimiz aylarda Milano savcıları tarafından gönderilen ve eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi, eski VAR süpervizörü Andrea Gervasoni ile eski VAR hakemleri Luigi Nasca ve Rodolfo Di Vuolo hakkında sporda dolandırıcılığa iştirak suçlamasıyla yürütülen soruşturma dosyasının bu bölümünde takipsizlik talebinde bulundu. Haberi ANSA duyurdu.
ANSA - Monza Savcılığı: "Var odasına yapılan ‘kapı vurmalar’ nedeniyle hakemlerle ilgili soruşturma kapatılsın"
Söz konusu bölüm, 2024 ile 2025 yılları arasında bazı maçlarda Lissone’deki VAR odasına yapıldığı iddia edilen “ziyaretlerle” ilgiliydi.
Savcılığa göre soruşturma dosyasındaki bulgularda “hile niteliğinde” davranışlara ya da sonuçların “değiştirilmesine” yönelik “kasıt” unsuruna rastlanmadı.
AIA Ulusal Komitesi'nin açıklaması
Monza Savcılığı’nın, eski CAN sorumlusu Gianluca Rocchi, eski üye Andrea Gervasoni ile VMO’lar Rodolfo Di Vuolo ve Luigi Nasca hakkında yöneltilen sportif dolandırıcılığa iştirak suçlamasıyla ilgili takipsizlik talebinde bulunduğunu basın organlarından öğrenmiş bulunuyoruz.
Her zaman üyelerimizin mutlak doğruluğuna inandığımız ve yargının çalışmalarına güvendiğimiz için, bu haberi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.
Daha önce soruşturmanın önceki koluna ilişkin takipsizlik kararında da vurguladığımız gibi, hepsinin nihayet gerekli ve hak ettikleri huzura kavuşmasını ve itibarlarının artık tam anlamıyla ve hak ettikleri şekilde iade edilmesini temenni ediyoruz.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun