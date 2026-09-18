Monza Savcılığı’nın, eski CAN sorumlusu Gianluca Rocchi, eski üye Andrea Gervasoni ile VMO’lar Rodolfo Di Vuolo ve Luigi Nasca hakkında yöneltilen sportif dolandırıcılığa iştirak suçlamasıyla ilgili takipsizlik talebinde bulunduğunu basın organlarından öğrenmiş bulunuyoruz.





Her zaman üyelerimizin mutlak doğruluğuna inandığımız ve yargının çalışmalarına güvendiğimiz için, bu haberi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.





Daha önce soruşturmanın önceki koluna ilişkin takipsizlik kararında da vurguladığımız gibi, hepsinin nihayet gerekli ve hak ettikleri huzura kavuşmasını ve itibarlarının artık tam anlamıyla ve hak ettikleri şekilde iade edilmesini temenni ediyoruz.



