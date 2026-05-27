Andy Robertson, Juventus'un ilgisini geri çevirdikten sonra Tottenham'a transfer olmayı kabul etti

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Tottenham Robertson'ı kadrosuna katma yarışını kazandı. Spurs, Ocak ayında bu sol bek oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Liverpool'un yerine geçecek bir oyuncuyu hemen bulamaması üzerine anlaşma suya düşmüştü. Şimdi ise sezonun sona ermesinin ardından, Pazar günü Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları maçta duygusal bir veda sergileyen 32 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra'da De Zerbi'nin takımına katılmaya hazırlanıyor.

Bu transfer, Juventus'un son dakikalardaki yoğun rekabetini başarıyla savuşturan Tottenham için büyük bir başarı anlamına geliyor. Bianconeri, savunmasını güçlendirmek ve değerli bir liderlik sağlamak için bu defans oyuncusunu en iyi seçenek olarak belirlemiş ve onu İtalya'ya çekmeyi umuyordu.