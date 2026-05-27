Andy Robertson, Juventus'un ilgisini geri çevirdikten sonra Tottenham'a transfer olmayı kabul etti
Juventus'a karşı yarışı kazanmak
Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Tottenham Robertson'ı kadrosuna katma yarışını kazandı. Spurs, Ocak ayında bu sol bek oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Liverpool'un yerine geçecek bir oyuncuyu hemen bulamaması üzerine anlaşma suya düşmüştü. Şimdi ise sezonun sona ermesinin ardından, Pazar günü Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları maçta duygusal bir veda sergileyen 32 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra'da De Zerbi'nin takımına katılmaya hazırlanıyor.
Bu transfer, Juventus'un son dakikalardaki yoğun rekabetini başarıyla savuşturan Tottenham için büyük bir başarı anlamına geliyor. Bianconeri, savunmasını güçlendirmek ve değerli bir liderlik sağlamak için bu defans oyuncusunu en iyi seçenek olarak belirlemiş ve onu İtalya'ya çekmeyi umuyordu.
Spurs için mucizevi bir kurtuluş
Robertson, neredeyse mucizevi bir şekilde küme düşmekten kurtulan bir kulübe katılıyor. De Zerbi, 31 Mart’ta göreve gelerek derin bir krizin içindeki kadroyu devraldı. Ancak İtalyan teknik adam, Premier Lig sezonunun son yedi maçında Tottenham’ı başarıyla küme düşme tehlikesinden kurtardı. Onun liderliğinde kulüp üç galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sonuçta küme düşme hattının üzerinde, iki puanlık gerilim dolu bir farkla ligde kalmayı başardı.
Bu olağanüstü kurtuluş, Londra'daki rakibi West Ham'ın küme düşmesiyle gerçekleşti. 2017'de Hull City'den gelip iki lig şampiyonluğu kazanan İskoçya milli oyuncusu, şimdi bu yeni yeniden yapılanma projesine kucak açıyor. İngiliz birinci liginde 60 asistle övünen oyuncu, N17'ye getirdiği üst düzey kalitesini sergiliyor.
Liverpool için bir dönemin sonu
Tecrübeli bek oyuncusunun ayrılışı, Anfield'da önemli bir dönüm noktası niteliğinde; zira oyuncu, kulüpten ayrılan tanınmış yıldızların giderek uzayan listesine katılıyor. Mohamed Salah ise Pazar günü İskoç takım arkadaşıyla birlikte son maçına çıkarak resmi olarak veda etmişti.
Ayrıca, Juventus kaleci Alisson Becker'i kadrosuna katmak için büyük ilgi göstermeye devam ederken, savunma oyuncusu Ibrahima Konate'nin de yakında sözleşme uzatmasıyla ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Bu önemli ayrılıklar, teknik direktör Arne Slot'u büyük bir belirsizlikle karşı karşıya bırakıyor. Geçen sezon şampiyon olan Liverpool, son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından beşinci sıraya gerilemiş ve bu önemli kayıpları telafi etmek için kapsamlı bir yeniden yapılanma projesine girişmek zorunda kalmıştır.
Spurs ve Reds için bundan sonra ne olacak?
Tottenham, savunma seçeneklerini anında güçlendirecek, kendini kanıtlamış bir şampiyonu kadrosuna kattı. Robertson’un, De Zerbi’nin mucizevi bir şekilde kurtarılan kadrosuna, sezon öncesi hazırlıklar öncesinde resmi olarak katılması bekleniyor. Öte yandan, Anfield’da eşi benzeri görülmemiş bir yaz dönemi yaşanırken Slot, rekabetçi bir yeni dönem oluşturmaya çalışırken, Liverpool da uzun vadeli savunma stratejisini tamamlamak için acilen transfer piyasasına girmek zorunda.