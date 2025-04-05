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Andre OnanaGetty Images Sport
Uğur Aktan

Andre Onana'nın eşi, restoranın otoparkında soyuldu: Milyonlarca zarar ve gasp!

A. OnanaM. UnitedShowbizPremier Lig

Manchester United kalecisi Andre Onana'nın eşi Melanie Kamayou, bir İtalyan restoranı önünde iki değerli eşyasının çalınmasına maruz kaldı.

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  • Onana'nın eşi çanta ve Rolex saatini çaldırdı
  • Olay İtalyan restoranının dışında gerçekleşti
  • Değerli eşyalar 62,000 sterlinden fazla
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