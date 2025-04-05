Andre Onana'nın eşi, restoranın otoparkında soyuldu: Milyonlarca zarar ve gasp!

Getty Images SportUğur AktanAndre Onana'nın eşi, restoranın otoparkında soyuldu: Milyonlarca zarar ve gasp!A. OnanaM. UnitedShowbizPremier LigManchester United kalecisi Andre Onana'nın eşi Melanie Kamayou, bir İtalyan restoranı önünde iki değerli eşyasının çalınmasına maruz kaldı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorOnana'nın eşi çanta ve Rolex saatini çaldırdıOlay İtalyan restoranının dışında gerçekleştiDeğerli eşyalar 62,000 sterlinden fazlaGOAL'u WhatsApp üzerinden takip edin! 🟢📱