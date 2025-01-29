Ancelotti, Vinicius’un Suudi Arabistan’a transferi hakkında son sözünü söyledi

Carlo Ancelotti, Suudi yetkililerin astronomik bir teklif yapmaya hazırlandığı oyuncusunun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Ancelotti, Vini Jr'nin geleceği hakkında düşüncelerini paylaştı

Suudi yetkililer dünya rekoru teklifine hazırlanıyor

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