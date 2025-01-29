Ancelotti, Vinicius’un Suudi Arabistan’a transferi hakkında son sözünü söyledi

GettyUğur AktanAncelotti, Vinicius’un Suudi Arabistan’a transferi hakkında son sözünü söylediVinicius JuniorReal MadridPremier LigC. AncelottiTransfersAl AhliAl HilalCarlo Ancelotti, Suudi yetkililerin astronomik bir teklif yapmaya hazırlandığı oyuncusunun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorAncelotti, Vini Jr'nin geleceği hakkında düşüncelerini paylaştıSuudi yetkililer dünya rekoru teklifine hazırlanıyorReal, Çarşamba günü Brest ile karşılaşacakWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱