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Uğur Aktan

Ancelotti, Vinicius’un Suudi Arabistan’a transferi hakkında son sözünü söyledi

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Carlo Ancelotti, Suudi yetkililerin astronomik bir teklif yapmaya hazırlandığı oyuncusunun durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

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  • Ancelotti, Vini Jr'nin geleceği hakkında düşüncelerini paylaştı
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