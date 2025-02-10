Ancelotti her gece gördüğü kabuslardaki ismi açıkladı

GettyUğur AktanAncelotti her gece gördüğü kabuslardaki ismi açıkladıC. AncelottiP. GuardiolaM.CityReal MadridM.City - Real MadridŞampiyonlar LigiReal Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City ile kritik karşılaşmaları öncesinde Pep Guardiola'yı övdü.Makaleye devam etMakaleye devam etMakaleye devam etHaberin devamı aşağıdaReal Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşıyorAncelotti, Guardiola'ya övgü yağdırdıKendisine karşı oynamanın "kabus" olduğunu söylediGOAL'u WhatsApp'tan takip edin! 🟢📱