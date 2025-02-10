Carlo Ancelotti Real Madrid 2025Getty
Uğur Aktan

Ancelotti her gece gördüğü kabuslardaki ismi açıkladı

C. AncelottiP. GuardiolaM.CityReal MadridM.City - Real MadridŞampiyonlar Ligi

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City ile kritik karşılaşmaları öncesinde Pep Guardiola'yı övdü.

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Haberin devamı aşağıda
  • Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşıyor
  • Ancelotti, Guardiola'ya övgü yağdırdı
  • Kendisine karşı oynamanın "kabus" olduğunu söyledi
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