Yan çizgide 15 yıl süren sağlamlık ve mücadelenin ardından Diego Simeone sessizliğini bozuyor ve Atletico Madrid ile yaşadığı efsanevi yolculuğun diğer yüzünü; başlangıçların keyfi, beklentilerin ağırlığı ve İspanya'nın iki devi ile rekabetin baskısı arasında kalan tarafını gözler önüne seriyor.

Simeone, Fransız "France Football" dergisine verdiği uzun bir röportajda ve Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığı üzere, tek bir kulüpte istikrarın sürekli yenilenmeyi gerektirdiğini söyleyerek şunları açıkladı: "Aramıza katılan oyuncuların imkânlarına dayanarak takımı birçok kez yeniden inşa etmek zorunda kaldım ve bu, uzun yıllar kalabilmek için gerekli."