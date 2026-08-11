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Diego SimeoneGetty Images

Çeviri:

Álvarez'i görmezden geldi, Mbappé ve Yamal'ı övdü: Simeone: Atlético'da baskı beni öldürüyor

D. Simeone
Atletico Madrid
La Liga
A. Griezmann
J. Alvarez
Barcelona
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
Arjantin
Fransa
İspanya

Yan çizgide 15 yıl süren sağlamlık ve mücadelenin ardından Diego Simeone sessizliğini bozuyor ve Atletico Madrid ile yaşadığı efsanevi yolculuğun diğer yüzünü; başlangıçların keyfi, beklentilerin ağırlığı ve İspanya'nın iki devi ile rekabetin baskısı arasında kalan tarafını gözler önüne seriyor.

Simeone, Fransız "France Football" dergisine verdiği uzun bir röportajda ve Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığı üzere, tek bir kulüpte istikrarın sürekli yenilenmeyi gerektirdiğini söyleyerek şunları açıkladı: "Aramıza katılan oyuncuların imkânlarına dayanarak takımı birçok kez yeniden inşa etmek zorunda kaldım ve bu, uzun yıllar kalabilmek için gerekli."

  • Kazanma ve baskı felsefesi

    Oyun tarzıyla ilgili süregelen tartışmalara değinen Arjantinli teknik direktör, tüm teknik direktörlerin kazanmak gibi tek bir amaç etrafında birleştiğini belirtti; ancak hücumcu anlayışa sahip olanların başka takımları çalıştırdıklarında daha fazla gol yemeden aynı tarzı koruyup koruyamayacaklarını alaycı bir dille sordu.

    Söyleşi sırasında "Cholo", sorumluluğun yükünün yıllar geçtikçe katlandığını itiraf etti: "15 yıl sonra şu an hissettiğim tüm bu ağırlığı, ilk üç ya da dört sezonda hissetmemiştim." 

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgür ve rahattım, kazanmak bir keyifti; bugün ise sadece bir rahatlama. Acı çekiyoruz çünkü kulübü, daha savunmasız ve büyük bir baskı altında olduğumuz bir yere taşıdık."

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  • Real Madrid ve Barcelona ile rekabet

    Simeone, İspanya'da rekabetin zorluğu hakkında açık sözlü konuştu ve Real Madrid ile Barcelona'nın aksine Atletico'nun her zaman en üst düzeyde konsantrasyona ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. 

    Arjantinli teknik direktör şunları söyledi: "Onlara kazanmak için tek bir gol yetiyor, çünkü Mbappe veya Lamine Yamal aniden ortaya çıkıp gol atabiliyor. Bize ise kazanmak için en yüksek çabayı göstermek yetmiyor, çünkü Barcelona ve Real Madrid nadiren aynı anda formlarının altında oynuyorlar."

  • Julian Alvarez, en önemli konuyu görmezden geldi

    Diego Simeone, Atletico Madrid kadrosunun en öne çıkan isimlerinden biri haline gelmesine rağmen Julian Alvarez'in durumuyla ilgili her türlü konuşmadan kaçındı; Arjantinli teknik direktör, hemşehrisinin Barcelona ile yürütülen görüşmelerdeki durumuna hiç değinmeyerek defansif sağlamlık, sorumluluğun ağırlığı ve Real Madrid ile Barcelona rekabeti gibi başka konulara odaklanmayı tercih etti.

    Bu bilinçli suskunlukla Simeone, ister genç oyuncusunun takımın oyun anlayışına uyum sağlaması, ister yeni sezonda üstlenmesi beklenen rolü, isterse rakiplerden birine muhtemel ayrılığı olsun, oyuncusunu çevreleyen tartışmadan kasten uzak durur gibi bir görüntü çizdi. 

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  • Transfer piyasası ve savunma sağlamlığı

    Yeni sezon hazırlıklarına ilişkin ise Simeone, kulüp yönetimine duyduğu güveni vurgulayarak Rojiblancos taraftarlarına güvence verdi: "Kulüp yoğun bir çaba gösteriyor ve 1 Eylül'e kadar hâlâ epey zaman var." 

    Arjantinli teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Madrid kulübünün yönetiminin, her zaman yaptığı gibi, rekabet için gerekli araçları bana sağlayacağına inanıyorum."

    En önemli teknik talebini ise şu sözlerle dile getirdi: "Kaybettiğimiz savunma sağlamlığımızı yeniden kazanmak istiyorum. Geçen sezon, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok zayıf bir savunma performansı sergiledik." 

    Şöyle devam etti: "Yarı finale ulaştık, dolayısıyla nasıl hücum etmemiz gerektiğini bir düşünün. Bu, kimsenin takdir etmediği bir şey, çünkü biz Atletico Madrid'iz." Ayrıca orta saha oyuncularından daha fazla gol atmalarını talep etti.

  • Griezmann ve insani yönü

    Yıldız oyuncusu Antoine Griezmann ile ilişkisi hakkında ise duygusal ve insani bir yönünü açığa çıkardı: "Çok şanslıyım. Harika bir ilişki kurduk, kızlarım onun oğullarıyla arkadaş. Bir dâhiyle çalışma fırsatı buldum, ondan bahsederken çok duygulanıyorum."

    Sözlerini, kalma motivasyonunun Wenger ya da Ferguson'un rekorlarını kırmak olmadığını, bunun sürdürme enerjisi ve alçakgönüllülük olduğunu vurgulayarak noktaladı. Hedefinin, lig şampiyonlukları arasındaki zaman farkını azaltmak olduğunu belirtti; nitekim 2011'de gelmeden önce 18 yıl olan bu farkı, 2014 ve 2021 şampiyonlukları arasında 7 yıla indirmişti.