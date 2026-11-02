Alajbegovic ve Serie A'daki ilk golü: "Özel bir günde, özel bir gece. Bunu asla unutmayacağım"

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Kerim Alajbegovic, 2007 doğumlu forvet, Juventus-Napoli maçında alınan 2-0'lık galibiyetin başrol oyuncusuydu. İyi performansını Serie A'daki ilk golüyle (Juventus formasıyla toplamda ikinci golü) taçlandırdı.

Napoli maçının ertesi günü Boşnak oyuncu sosyal medya hesaplarında şunları yazdı: "Özel bir günde evimizde özel bir gece. Serie A'daki ilk golüm ve Napoli karşısında evimizde aldığımız önemli bir galibiyet. Asla unutmayacağım bir an. Takımımla gurur duyuyorum ve bana duyulan güven için minnettarım".