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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Alajbegovic ve Serie A'daki ilk golü: "Özel bir günde, özel bir gece. Bunu asla unutmayacağım"

Juventus
K. Alajbegovic
Serie A

2007 doğumlu futbolcu sevincini yaşadı ve mücadele çağrısı yaptı: "Bastırmaya devam edelim"

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AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

Kerim Alajbegovic, 2007 doğumlu forvet, Juventus-Napoli maçında alınan 2-0'lık galibiyetin başrol oyuncusuydu. İyi performansını Serie A'daki ilk golüyle (Juventus formasıyla toplamda ikinci golü) taçlandırdı.

Napoli maçının ertesi günü Boşnak oyuncu sosyal medya hesaplarında şunları yazdı: "Özel bir günde evimizde özel bir gece. Serie A'daki ilk golüm ve Napoli karşısında evimizde aldığımız önemli bir galibiyet. Asla unutmayacağım bir an. Takımımla gurur duyuyorum ve bana duyulan güven için minnettarım".

  • Alajbegovic sözlerini şöyle noktalıyor: "Bastırmaya devam ediyoruz. İnanılmaz desteğiniz için teşekkürler. Haydi Juve! Sonuna kadar. KM17".

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV