Al Nassr’dan Ronaldo açıklaması! ‘Bu yüzden kadro dışı kaldı’
Al-Nassr, Ronaldo'nun yokluğunda kazandı
Suudi Arabistan'ın güçlü takımı Al-Nassr, Çarşamba günü AFC Şampiyonlar Ligi 2. tur karşılaşması için Tacikistan'a giderek Markazii Jumhuriyavii Stadyumu'nda İstiklal ile karşılaştı. Konuk ekip, maç kadrosunda yer almayan kulübün yıldızı Ronaldo'nun yokluğunda 4-0'lık ikna edici bir galibiyetle sahadan ayrıldı.
Jorge Jesus, Ronaldo hakkında ne söyledi?
Baş antrenör Jesus, geçen ay AFC Şampiyonlar Ligi 2. maçı öncesinde, "Cristiano Ronaldo'yu dinlendirmek için en iyi zamanın bu olduğunu düşündüm," demişti. "Şu anda 40 yaşında ve sakatlık geçirmesinden korkuyoruz, bu yüzden onu kadro dışı bırakmaya karar verdim.
Suudi Arabistan dışındaki maçlar için Ronaldo'yu dinlendirmeye karar verdik. Seçimler yapmalıyız ve onu önümüzdeki maçlara hazırlanması için Riyad'da bırakmaya karar verdik... Formunu korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Felix kendisini buldu
Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve AC Milan'da yaşadığı başarısızlıkların ardından, Benfica'nın eski yıldızı Felix, bir zamanlar umut vadeden futbol kariyerini yeniden canlandırma umuduyla Al-Nassr'a geldi. 26 yaşındaki oyuncu, daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi. 15 maçta 14 gol atarak gol atma açlığını yeniden keşfetti ve hatta takım arkadaşı Ronaldo'yu tüm kulvarlarda gol krallığı sıralamasında geride bıraktı.
Ronaldo hayalinin peşinden koşmaya devam ediyor
Ronaldo, yirmi yılı aşkın süren görkemli kariyerinde her şeyi başardı. Ancak bitmek bilmeyen hırsı onu hâlâ farklı kılıyor ve onu yalnızca rakip ceza sahasında değil, aynı zamanda elit zihniyetiyle etrafındaki herkesi yücelten bir lider olarak da paha biçilmez kılıyor.
Ancak Dünya Kupası hâlâ onu hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük kupasını kaldırmanın kariyerini etkilemeyeceğini düşünse de küresel tacı ele geçirmek için inanılmaz derecede motive olduğu aşikar. Gelecek yıl Portekiz'in davasına liderlik edecek olan süperstar, 1000. profesyonel golünü atabilmek için hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.
