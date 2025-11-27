Al Nassr’dan Ronaldo açıklaması! ‘Bu yüzden kadro dışı kaldı’

Baş antrenör Jesus, geçen ay AFC Şampiyonlar Ligi 2. maçı öncesinde, "Cristiano Ronaldo'yu dinlendirmek için en iyi zamanın bu olduğunu düşündüm," demişti. "Şu anda 40 yaşında ve sakatlık geçirmesinden korkuyoruz, bu yüzden onu kadro dışı bırakmaya karar verdim.

Suudi Arabistan dışındaki maçlar için Ronaldo'yu dinlendirmeye karar verdik. Seçimler yapmalıyız ve onu önümüzdeki maçlara hazırlanması için Riyad'da bırakmaya karar verdik... Formunu korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.