Chelsea'nin geçen sezon beklendiği üzere rekor sayıda, sekiz kırmızı kart görmesi ve sık sık öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamaması üzerine Alonso, takıma liderlik katmak için çaresizdi. Granit Xhaka transferini gerçekleştiremeyen teknik direktör, kadroda kıdemli bir figür olmaları için Henderson ve Welbeck'e yöneldi. Ancak Manchester United efsanesi Scholes, bu dramatik politika değişimini açıkça sorguladı.

Scholes, The Overlap Fan Debate'e verdiği demeçte, "Yaşça büyük o iki oyuncu için, sanki bir uçtan öbür uca gitmişsiniz gibi geliyor, bunu aklım almıyor. Elinizde bir sürü 21 yaşında oyuncu var, tamam 28 ya da 29 yaşında biraz daha tecrübe alın ama bunlar 37 ya da 38 yaşında. Xhaka tercihini anlıyorum, hâlâ iyi bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda müthişti.

"Bence onlardan en çok beklentisi bu noktada olacak ve antrenman sahasında en büyük etkiyi de burada yapacaklar çünkü sürekli oynamayacaklar, özellikle de Henderson. Welbeck yine süre alacaktır ama en değerli olacakları yer burası. Bakın, Chelsea'nin bunu yapacak kadar harcayacak parası varsa bu da onlara kalmış, değil mi?"