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‘Aklım almıyor!’: Efsaneler, Chelsea’nin tuhaf çifte transfer hamlesini yerden yere vurdu
Alonso, Chelsea'nin transfer odağını değiştiriyor
Chelsea'nin yaz transfer döneminde, Alonso'nun göreve gelmesinin ardından önemli bir yön değişikliği yaşandı. Teknik direktör yerine menajer rolünü üstlenen İspanyol, Liam Rosenior'un yerini aldıktan sonra kulübün transfer stratejisi üzerinde daha fazla kontrol talep etti. Avrupa kupalarına katılma hakkının tamamen kaçırıldığı kaotik bir sezonun ardından Chelsea, büyük ölçüde kendini henüz kanıtlamamış genç oyuncuları transfer etme politikasından vazgeçti.
Bunun yerine Alonso, Premier League'de kendini kanıtlamış deneyime sahip isimleri kesin olarak hedefliyor. Bu yeni yaklaşım ilk olarak Morgan Rogers ve Maxence Lacroix'nın transferleriyle öne çıktı. Ancak futbol dünyasında asıl en çok şaşkınlık yaratan hamle, tecrübeli ikili Henderson ve Welbeck'in sürpriz transferleri oldu.
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Scholes, aşırı strateji karşısında şaşkın
Chelsea'nin geçen sezon beklendiği üzere rekor sayıda, sekiz kırmızı kart görmesi ve sık sık öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamaması üzerine Alonso, takıma liderlik katmak için çaresizdi. Granit Xhaka transferini gerçekleştiremeyen teknik direktör, kadroda kıdemli bir figür olmaları için Henderson ve Welbeck'e yöneldi. Ancak Manchester United efsanesi Scholes, bu dramatik politika değişimini açıkça sorguladı.
Scholes, The Overlap Fan Debate'e verdiği demeçte, "Yaşça büyük o iki oyuncu için, sanki bir uçtan öbür uca gitmişsiniz gibi geliyor, bunu aklım almıyor. Elinizde bir sürü 21 yaşında oyuncu var, tamam 28 ya da 29 yaşında biraz daha tecrübe alın ama bunlar 37 ya da 38 yaşında. Xhaka tercihini anlıyorum, hâlâ iyi bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda müthişti.
"Bence onlardan en çok beklentisi bu noktada olacak ve antrenman sahasında en büyük etkiyi de burada yapacaklar çünkü sürekli oynamayacaklar, özellikle de Henderson. Welbeck yine süre alacaktır ama en değerli olacakları yer burası. Bakın, Chelsea'nin bunu yapacak kadar harcayacak parası varsa bu da onlara kalmış, değil mi?"
Carragher, antrenman sahasıyla ilgili endişeleri yineledi
Scholes'un samimi görüşlerine Carragher da güçlü şekilde katıldı ve eski Liverpool takım arkadaşının transferi karşısında kafasının karıştığını kabul etti. Henderson, şu anda 36 yaşında ve Anfield'dan ayrıldığından bu yana Al-Ettifaq, Ajax ve Brentford'da kısa süreli dönemler geçirerek göçebe bir kariyer yaşadı.
"Bana garip geliyor çünkü Crystal Palace'tan yapılan transferin gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum" diye açıkladı Carragher. Çok sayıda genç stoperiniz var, o geliyor, ligi biliyor ve tecrübeli bir oyuncu.
"Ama sahadaki meseleden bahsediyorsunuz; kırmızı kartlar görmekten, öne geçilen maçlarda üstünlüğü koruyamamaktan. Henderson ve Welbeck sahada ne kadar süre olacak?
"Antrenmanlarda çok iyi olacaklarını biliyorum ve eğer Chelsea sezona harika bir başlangıç yaparsa bu hikâyeleri duyacağız; Henderson ve Welbeck'in soyunma odasında çok iyi olduğu söylenecek."
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Alonso için dev bir denge oyunu
Yeni Premier League sezonu yaklaşırken, Alonso'nun cesur transfer kararlarını kısa sürede haklı çıkarması için üzerinde büyük bir baskı olacak. Henderson ve Welbeck'in soyunma odasına getirdiği paha biçilemez deneyimin sahada olumlu sonuçlara dönüşmesini sağlaması gerekecek. Rekabetçi maçlardaki süreleri dikkatle yönetilebilecek olsa da, tecrübeli ikiliden nispeten genç bir kadroya zorlu dönemlerde ve yoğun fikstürde rehberlik etmesi beklenecek.
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