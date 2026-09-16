Ajax, eski Tottenham yıldızı Yves Bissouma'nın bonservissiz transferini tamamladı

Spurs'te peşini bırakmayan tartışmalara rağmen Bissouma, Hollanda'ya meydan okuyan bir tavır ve net bir amaç duygusuyla geldi. Eski Brighton oyuncusu, kıtanın en köklü kulüplerinden birine katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Bissouma, "Gerçekten çok mutluyum. Bu benim için çok şey ifade ediyor, çünkü Ajax Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Bu büyük kulübün yolculuğunun bir parçası olmak benim için çok güzel bir şey" dedi.

Bu transferin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda orta saha oyuncusu, Ajax yönetiminin kendisine sunduğu vizyona zaten ikna olduğunu anlattı. "Pek sayılmaz, çünkü daha önce burada birçok kişiyle konuştum. Bana projeyi anlattılar ve bu benim için çok ilgi çekiciydi. Bu yüzden buradayım" dedi. "Bana sadece projeyi, bu yıl ve gelecek yıllarda gerçekten ne yapmak istediklerini anlattılar."