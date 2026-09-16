Getty Images Sport
Çeviri:
Ajax, eski Tottenham yıldızı Yves Bissouma'nın bonservissiz transferini tamamladı
Eski Tottenham oyuncusu için Amsterdam'da yeni bir başlangıç
Ajax, Bissouma'yı resmen kadrosuna kattığını doğruladı ve böylece orta sahanın Premier League'den ayrılmasının ardından yaşadığı belirsizlik dönemi sona erdi. Geçen sezonun sonunda Tottenham'daki sözleşmesi biten Mali milli futbolcu, kendisini öngörülebilir gelecekte Johan Cruyff ArenA'da tutacak anlaşmaya imza attı. Kulüp, sözleşmenin hemen yürürlüğe girdiğini ve 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olduğunu açıkladı; bu da tecrübeli oyuncuya Eredivisie'de en iyi formunu yeniden bulması için uzun vadeli bir zemin sağlıyor.
Tottenham'daki son yılında yalnızca 11 maça çıkabildi ve teknik ekibi güvenilirliği konusunda ikna etmekte zorlandı. Londra'daki dönemi, iki yıl önce sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde nitröz oksit kullandığının görüldüğü iddiasının ardından aldığı ve geniş yankı uyandıran uzaklaştırma cezası da dahil olmak üzere birçok disiplin sorunuyla gölgelendi.
- Getty Images Sport
Bissouma kazanan zihniyetini açıkladı
Spurs'te peşini bırakmayan tartışmalara rağmen Bissouma, Hollanda'ya meydan okuyan bir tavır ve net bir amaç duygusuyla geldi. Eski Brighton oyuncusu, kıtanın en köklü kulüplerinden birine katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Bissouma, "Gerçekten çok mutluyum. Bu benim için çok şey ifade ediyor, çünkü Ajax Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Bu büyük kulübün yolculuğunun bir parçası olmak benim için çok güzel bir şey" dedi.
Bu transferin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda orta saha oyuncusu, Ajax yönetiminin kendisine sunduğu vizyona zaten ikna olduğunu anlattı. "Pek sayılmaz, çünkü daha önce burada birçok kişiyle konuştum. Bana projeyi anlattılar ve bu benim için çok ilgi çekiciydi. Bu yüzden buradayım" dedi. "Bana sadece projeyi, bu yıl ve gelecek yıllarda gerçekten ne yapmak istediklerini anlattılar."
Bir kazanan zihniyeti
Bu transfer, yalnızca yeteneğe yönelik bir kumar değil; aynı zamanda Ajax'ın scouting ekibinin orta sahasına sertlik katmak için yaptığı hesaplı bir hamle. Bissouma, kariyerinin bir sonraki bölümündeki hedefleri konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. "Ben bir kazananım ve sonrasında her şeyi kazanmak istersiniz. Arzum bu ve başlamaya hazırım" dedi.
Bissouma, genç yetenekler geliştirmesiyle sık sık övünen bir kadro içinde liderlik rolü üstlenmeye de istekli. "Onlara sadece bazı tavsiyeler vereceğim; olayları nasıl gördüğüm ve futbola nasıl baktığımla ilgili. Sadece hepsine, en genç oyuncuların tamamına, onlar için burada olduğumu göstermek istiyorum. Benimle konuşabilirler, her şey hakkında çok iyi bir sohbet edebiliriz" diye ekledi.
- Ajax
Kulüp, kritik yeni transferi övdü
Teknik Direktör Jordi Cruijff, kulübün oyuncunun durumunu birkaç aydır takip ettiğini belirterek transferin stratejik niteliğine dikkat çekti. Cruijff, oyuncuyla görüşmelerin ağustos ayında başladığını ifade etti ve kulüp, onun kalibresinde bir oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı için memnun.
"Yves ile görüşmeler ağustos ayında başladı ve şimdi Ajax'a imza atmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. En üst seviyede performans göstermek için ne gerektiğini bilen tecrübeli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Birkaç pozisyonda oynayabiliyor ve umarız en kısa sürede forma giymeye hazır olur."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun