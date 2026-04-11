Acil bir değişiklik... Allegri'nin yeni denemesi Milan'ı düzeltebilecek mi?

Geçen hafta Milan'ın Napoli'ye karşı aldığı yenilgi, İtalya Şampiyonluğu konusundaki umutlara fiilen son verdi; Rossoneri artık Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için rakiplerini endişeyle takip etmek zorunda.

Takım içindeki teknik dengeyi yeniden kurmaya çalışan Milan'da, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin özellikle hücumdaki etkinliği geri kazanmak için uygulayacağı taktiksel değişiklikler merak konusu.

Bu durum, önümüzdeki dönemin gidişatını belirleyebilecek yeni bir yaklaşımın gündeme gelmesiyle birlikte ortaya çıkıyor.

  • Hata analizi

    Allegri, 4-3-3 sistemine yönelme nedenlerini açıklayarak, meselenin sadece taktiksel düzenin değiştirilmesiyle ilgili olmadığını, daha çok takımın zihinsel ve teknik durumuna dair daha geniş bir bakış açısıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

    Napoli maçının ardından geçen ilk günlerin psikolojik açıdan zor olduğunu belirten Allegri, bu dönemi netlik ve sakinlikle ele almanın gerekliliğini vurguladı.

    Allegri, Cumartesi akşamı İtalyan Ligi'nin 32. haftasında Udinese ile oynanacak maç öncesinde DAZN'a şunları söyledi: "Son üç maçın ikisini kaybettik, bu yüzden şu anda kendimizi kaptırmamalı, hataları analiz etmeli ve durumu nasıl iyileştirebileceğimizi düşünmeliyiz."

    "Bazı oyuncularımız geri döndü ve Udinese'nin kontra ataklarda bize zarar verebileceğini biliyoruz, bu yüzden mümkün olduğunca az hata yapmalıyız" diye devam etti.

    • Reklam

  • İlk kez taktik değişikliği

    Nihayet neredeyse tam kadroya kavuşan ve Matteo Gabia'nın yedek kulübesine dönmesiyle birlikte Allegri, ilk 11'de ilk kez 3-5-2'den 4-3-3'e taktik değişikliğine gidiyor.

    Takım, geri dönen Rafael Leão'yu sahte forvet olarak kullanıyor; Leão'nun yanında Christian Pulisic ve Alexis Salimakers yer alırken, Samuel Richie ve Zakari Atekam da oyuna giriyor.

    Allegri şunları söyledi: "Atikam, Tomori'den farklı özelliklere sahip ve daha çok sağ kanada yöneliyor. Tabii ki Salimakers, her zaman yaptığı gibi kanat forveti rolünü üstleniyor; takıma denge katan önemli bir oyuncu."

    "Rafa'nın kondisyonu iyileşiyor. Tam bir forvet olarak iyi hareketler yapıyor, ancak gol atabilmesi için ona uygun pasları sağlamak bizim görevimiz" diye ekledi.

    "Jimenez altı aydır sahalardan uzak kaldı, bu yüzden henüz %100 hazır olamaz. Volkrog ise arka arkaya iki maç oynadı."

     İtalyan Ligi, stc tv'de Beeti Fiber, Mufotter 4, Max ve Pro 4 ve 5 paket müşterileri için ücretsiz.Hemen izleyin!

    İtalyan teknik direktör, 4-3-3 sistemine geçmenin önümüzdeki maçlarda hala bir olasılık olduğunu ima ederek, kararın takımın ihtiyaçlarına ve oyuncularının hazırlık durumuna göre belirleneceğini belirtti.

