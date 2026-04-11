Acil bir değişiklik... Allegri'nin yeni denemesi Milan'ı düzeltebilecek mi?

Allegri, 4-3-3 sistemine yönelme nedenlerini açıklayarak, meselenin sadece taktiksel düzenin değiştirilmesiyle ilgili olmadığını, daha çok takımın zihinsel ve teknik durumuna dair daha geniş bir bakış açısıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Napoli maçının ardından geçen ilk günlerin psikolojik açıdan zor olduğunu belirten Allegri, bu dönemi netlik ve sakinlikle ele almanın gerekliliğini vurguladı.

Allegri, Cumartesi akşamı İtalyan Ligi'nin 32. haftasında Udinese ile oynanacak maç öncesinde DAZN'a şunları söyledi: "Son üç maçın ikisini kaybettik, bu yüzden şu anda kendimizi kaptırmamalı, hataları analiz etmeli ve durumu nasıl iyileştirebileceğimizi düşünmeliyiz."

"Bazı oyuncularımız geri döndü ve Udinese'nin kontra ataklarda bize zarar verebileceğini biliyoruz, bu yüzden mümkün olduğunca az hata yapmalıyız" diye devam etti.