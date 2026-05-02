Getty Images Sport
Çeviri:
Açıklama: Martin Odegaard, Arsenal'in Fulham ile oynadığı maçta neden kadroda yer almadı?
Arsenal kaptanının Şampiyonlar Ligi'nin ardından yaşadığı zor günler
Odegaard'ın kadroda yer almaması, Arsenal'in hafta ortası Avrupa maçlarında yaşadığı fiziksel bir aksilikten kaynaklanıyor. Norveçli milli oyuncu, Çarşamba gecesi Atlético Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi maçında 58. dakikada sahadan çıkmak zorunda kalmış ve bu durum, lig maçlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda anında endişelere yol açmıştı.
Odegaard, sezon boyunca dizinden sakatlık sorunu yaşıyordu ve Cumartesi akşamı oynanacak maç için çok kısa sürede sahaya dönmesi, orta saha oyuncusu için çok zor oldu. Arsenal teknik ekibi, uzun süredir devam eden sorunun daha da ağırlaşmasını önlemek için Fulham'ın Emirates Stadyumu'na yapacağı ziyaret için onu kadroya almama kararı aldı.
- Getty Images Sport
Arteta, kadro rotasyonunu ve sakatlıkların gerektirdiği değişiklikleri açıklıyor
Maçın başlangıcından önce konuşan Mikel Arteta, Atlético Madrid ile berabere kaldıkları kadroya göre beş değişiklik içeren ilk on birindeki önemli değişikliklere değindi. İspanyol teknik adam, bazı rotasyonların taktiksel olduğunu, diğerlerinin ise kilit oyuncularının fiziksel durumları nedeniyle tamamen kendi kontrolü dışında olduğunu doğruladı.
Arteta, "Bazıları farklı sorunlar ve diğer nedenlerden dolayı zorunlu olarak yapıldı, çünkü elbette çok fazla enerjiye, tazeliğe ve kaliteye ihtiyacımız var" dedi. Teknik direktörün yorumları, Arsenal'in birçok turnuvada yoğun bir fikstürü idare etmeye çalışırken hassas bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor.
Odegaard’ın zorlu sezonu
Odegaard, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 32 maçta sadece 1 gol ve 7 asist kaydetmeyi başardı. Norveçli oyuncuyu çevreleyen sorunlar, sahadaki performansıyla sınırlı değil. 2025-26 sezonu boyunca orta saha oyuncusunu rahatsız eden inatçı diz sorunları, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 19 kez ilk 11'de yer almasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Gunners kadroda değişiklik yaparken Eze devreye giriyor
Kaptanlarının yokluğunda, Eberechi Eze son üçte birde yaratıcılık katmak üzere ilk 11'de yer aldı. Takımın diğer bölgelerinde ise Bukayo Saka, Noni Madueke'nin yerine sağ kanatta sahaya dönerken, Riccardo Calafiori sol bek pozisyonuna geri döndü ve Piero Hincapie yedek kulübesine çekildi.
Orta saha da genç bir görünüm kazandı; Martin Zubimendi dinlendirilirken, Myles Lewis-Skelly orta sahada ilk 11'de yer aldı. Bu arada, sol kanatta Gabriel Martinelli yerine Leandro Trossard tercih edildi ve Kuzey Londra ekibinin büyük ölçüde rotasyona uğrayan hücum hattı bu şekilde tamamlandı.