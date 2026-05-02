Açıklama: Martin Odegaard, Arsenal'in Fulham ile oynadığı maçta neden kadroda yer almadı?

Maçın başlangıcından önce konuşan Mikel Arteta, Atlético Madrid ile berabere kaldıkları kadroya göre beş değişiklik içeren ilk on birindeki önemli değişikliklere değindi. İspanyol teknik adam, bazı rotasyonların taktiksel olduğunu, diğerlerinin ise kilit oyuncularının fiziksel durumları nedeniyle tamamen kendi kontrolü dışında olduğunu doğruladı.

Arteta, "Bazıları farklı sorunlar ve diğer nedenlerden dolayı zorunlu olarak yapıldı, çünkü elbette çok fazla enerjiye, tazeliğe ve kaliteye ihtiyacımız var" dedi. Teknik direktörün yorumları, Arsenal'in birçok turnuvada yoğun bir fikstürü idare etmeye çalışırken hassas bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor.