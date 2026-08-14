Roma, eski Chelsea forvetine uzun süredir kararlı bir ilgi gösteriyor. Bir önceki ocak transfer döneminde Giallorossi teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Nkunku'yu taktik açıdan kusursuz bir uyum olarak belirledi. Gasperini, Fransız oyuncunun sol kanattaki hücum seçeneklerini güçlendirmek için ideal profil olduğuna inanıyordu. Ancak hem oyuncudan hem de Rossoneri yönetiminden gelen sert direnç, o dönemde bunun aşılmasını tamamen imkânsız hale getirdi.

Önceki bu reddedilmeye rağmen Roma'nın 28 yaşındaki oyuncuya duyduğu takdir tamamen aynı kaldı. Rodrigo Mora transferinde yaşanan son zorlukların ardından sportif direktör Tony D'Amico, şimdi Nkunku için yeni bir hamle hazırlıyor.