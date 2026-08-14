Getty Images
Çeviri:
AC Milan, Roma'nın Matias Soule takasını değerlendirdiği Christopher Nkunku ayrılığına açık
Nkunku, Amorim tarafından sürpriz şekilde kadro dışı bırakıldı
Nkunku, teknik direktör Amorim tarafından sürpriz bir şekilde Milan'da transfer listesine koyuldu. Yaz transfer döneminin resmen kapanmasına iki haftadan az bir süre kala Amorim, kulüp yönetimine gözden çıkarılan oyuncularla ilgili güncellenmiş listesini sundu.
Sezon öncesi kampının ilk aşamalarındaki başlangıçtaki hayranlığa rağmen, 28 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu gözden düştü. Şu anda Milanello'da A takımın kıyısında antrenman yapıyor. Calcio Mercato'ya göre, onun ani ve beklenmedik şekilde müsait hale gelmesi kısa sürede yurt içindeki rakip Roma'nın dikkatini çekti. Başkent ekibi, kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken durumunu yakından takip ediyor.
- Getty Images
Roma, uzun süredir devam eden transfer ilgisini yeniden canlandırdı
Roma, eski Chelsea forvetine uzun süredir kararlı bir ilgi gösteriyor. Bir önceki ocak transfer döneminde Giallorossi teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Nkunku'yu taktik açıdan kusursuz bir uyum olarak belirledi. Gasperini, Fransız oyuncunun sol kanattaki hücum seçeneklerini güçlendirmek için ideal profil olduğuna inanıyordu. Ancak hem oyuncudan hem de Rossoneri yönetiminden gelen sert direnç, o dönemde bunun aşılmasını tamamen imkânsız hale getirdi.
Önceki bu reddedilmeye rağmen Roma'nın 28 yaşındaki oyuncuya duyduğu takdir tamamen aynı kaldı. Rodrigo Mora transferinde yaşanan son zorlukların ardından sportif direktör Tony D'Amico, şimdi Nkunku için yeni bir hamle hazırlıyor.
Sansasyonel Soule takası önerildi
Asromalive'in haberine göre, oldukça ilgi çekici bir transfer senaryosu ortaya çıkmaya başlıyor. Önerilen görüşmelerde, yetenekli Arjantinli hücum oyuncusu Soule'nin doğrudan takasta kullanılacak bir parça olarak yer alması söz konusu olabilir.
Soule'nin anlaşmaya dahil edilmesi, Milan için son derece mantıklı görünüyor. Arjantinli oyuncunun, hücum orta saha seçeneklerini güçlendirmeye çalışan Milan'ın transfer listesindeki öne çıkan isimlerden biri olduğu sır değil. İki oyuncuyu kapsayan doğrudan bir takas anlaşması, Serie A'nın iki devi için de nihai taktik çözümü sunabilir. Bu hamle, Amorim ile Gasperini'nin tercih ettikleri hücum hedeflerini hızlıca kadroya katmalarına olanak sağlayabilir.
- Getty
Maaş farkı ana engel olmaya devam ediyor
Transfer bedelleri konusunda anlaşmaya varmak, iki kulüp için de büyük bir sorun olmamalı. Hem Milan hem de Roma, hücum oyuncularına şu anda dikkat çekici biçimde benzer bir değer biçiyor: yaklaşık 35 milyon euro ile 40 milyon euro aralığında. Ancak oyuncuların mevcut maaşları konusunda önemli bir engel sürüyor. İddialara göre Soule, Nkunku'nun yüksek maaş paketinin ancak biraz üzerinde yarısını kazanıyor ve bu da çözülmesi gereken bir mali fark yaratıyor.
Transfer için son tarih hızla yaklaşırken, bu maaş engelini aşmak adına yoğun görüşmeler gerekecek. Roma ile Milan'ın, sürece dahil olan tüm tarafları sonunda tatmin edecek karmaşık bir mali paket oluşturup oluşturamayacağını ise zaman gösterecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun