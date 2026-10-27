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Addai Como 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

58. dakikada oyuna girdi, 78. dakikada çıktı: Como'lu Addai'ye ne oldu?

J. Addai
Torino - Como
Torino
Como
Serie A

Kanat oyuncusunda kas sorunu


Como'nun kanat oyuncusu Jayden Addai yeni fiziksel sorunlar yaşıyor. Torino karşısında 3-1 kazanılan maçın 58. dakikasında ikinci yarıda oyuna giren Addai, 78. dakikada Fabregas'tan değişiklik isteyerek sahadan çıkmak zorunda kaldı. Fabregas, onun yerine hemen Samuele Ricci'yi oyuna aldı.

  • Haberi aktaran SOS Fanta'ya göre, Addai, Fabregas'a bir rahatsızlık hissettiğini söyledi: Sorunun kas kaynaklı olması muhtemel. Yaşadığı sorunun boyutu, rutin kontrollerin ardından önümüzdeki saatlerde anlaşılacak.

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