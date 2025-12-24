2026 Dünya Kupası maç takvimi ve yayıncı kanallar

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin gözleri, spor tarihinin en büyük ve en çok izlenen turnuvasının bu eşsiz ve olağanüstü 23. edisyonuna çevrilmiş durumda.

Bu turnuva, birçok nedenden dolayı istisnai bir nitelik taşıyor. Bunların başında, işbirliği ruhunu yansıtmak ve Amerika kıtasındaki taraftar kitlesini genişletmek amacıyla ilk kez Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika olmak üzere üç ülkede düzenleniyor olması geliyor.

2026 edisyonu, bir başka tarihi olayı da kayda geçirecek. 1930 yılında başlayan turnuva tarihinde ilk kez katılımcı takım sayısı 48'e yükselecek. Bu durum, yükselen ülkelere daha fazla fırsat sunarken, rekabeti ve heyecanı da artıracak.

Bu genişleme, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 'nın oyunun kapsayıcılığını güçlendirme ve daha fazla ulusa Dünya Kupası deneyimini yakından yaşama fırsatı sunma arzusunu yansıtıyor.

Ev sahibi şehirlerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor; stadyumlar ve altyapı, dünyanın dört bir yanından gelecek milyonlarca taraftarı ağırlamak için hazırlanıyor. İzlenme oranlarında ve seyirci katılımında rekor bir artış beklendiği için, 2026 Dünya Kupası'nın dünya futbol tarihinde unutulmaz bir iz bırakacak bir spor ve kültür etkinliği olması bekleniyor.

Kooora, aşağıdaki satırlarda 2026 Dünya Kupası'nın maç takvimini, sonuçlarını, grup sıralamalarını ve turnuvayı yayınlayacak kanalları ele alıyor.