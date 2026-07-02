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Max EberlGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

200 milyon avroluk dev transferler: FC Bayern’i yeni bir transfer ikilemi bekliyor

Bundesliga
Transfers
Premier Lig
Bayern Münih
Tottenham Hotspur
J. Palhinha
S. Tonali
M. Fernandes
S. Altimira
Sporting CP

FC Bayern’in satılık adaylardan oluşan önemli bir listesi var; ancak potansiyel olarak en büyük gelir kaynakları söz konusu olduğunda, kulübün taleplerini karşılayacak bir alıcı bulmakta büyük zorluklar yaşıyor. Joao Palhinha’nın durumu da aynen böyle.

Zira Tottenham Hotspur’un, orta saha oyuncuları Sandro Tonali (Newcastle United) ve Mateus Fernandes (West Ham United) için yapılan 200 milyon Euro’luk transferlerin ardından bu Portekizli oyuncuyu kadrosuna katması, görünüşe göre pek olası değil. 

The Sun ve Sky’ın haberlerine göre, Tottenham, Palhinha’nın kiralanması sırasında Bayern ile müzakere edilen 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve bu konuda yeniden müzakere de yapmayacak. Başka bir deyişle: En azından Palhinha’yı Spurs’a satma seçeneği artık mevcut değil.

  • Bu durum Münih ekibi için büyük bir darbe niteliğinde, zira Palhinha’ya ilgi gösteren diğer kulüp, istenen 25 ila 30 milyon avroyu muhtemelen karşılayamaz bile – üstelik artık bu transferi gerçekleştirmeye de pek bir ihtiyacı kalmadı.

    Portekiz gazetesi A Bola, son haberinde Palhinha’nın Sporting Lizbon’a dönüşünün “bir senaryo” olduğunu ve “Palhinha’nın bundan hoşlanacağını” yazdı. Ancak Portekizliler, Real Betis’ten 18 milyon avroya orta saha oyuncusu Sergi Altimira’yı kadrolarına kattılar ve böylece, Atlético Madrid’e transfer olmayı hedefleyen, takımdan ayrılacak kaptan ve orta saha lideri Morten Hjulmand’ın yerini doldurmuş oldular.

    Dolayısıyla, son günlerde Palhinha ile gerçekten ilgilenen kulüplerin listesi önemli ölçüde kısaldı. A Bola’ya göre, Sporting, Altimira’yı transfer etmeden önce Bayern Münih’e kiralama ve ardından zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunmuş, ancak reddedilmişti.

    Palhinha, son olarak menajerlerine Bayern Münih ve potansiyel alıcılarla bir an önce ortak bir noktada buluşarak uzun vadeli geleceğini nihayet netleştirmeleri talimatını vermiş olsa da, şimdilik Bayern Münih’e geri dönecek. 

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  • PalhinhaGetty Images

    Palhinha, FC Bayern’de unutulacak bir ilk sezon geçiriyor – ve Spurs’ta kalmak istiyordu

    Sözleşmesi gereği, oyuncu 2028 yılına kadar Münih’te kalacak. Thomas Tuchel’in bir zamanlar en çok istediği oyuncu (“Holding Six”) olan bu futbolcu, 2024 yazında, bir yıllık gecikmeyle ve kendisini en çok destekleyen kişiyle yollarını ayırdıktan sonra Münih’e geldi. 51 milyon avroluk transfer ücreti ödenen ve Portekiz milli takımında 37 kez forma giymiş olan oyuncu, Vincent Kompany yönetiminde bu bedeli hiçbir zaman haklı çıkaramadı. Bayern, ilgilenen bir kulüp çıkarsa ve Portekizli oyuncu satılırsa, her halükarda bu transferden büyük bir zarara uğrayacak.

    Palhinha, bazı sakatlıklar nedeniyle de unutulması gereken bir ilk sezon geçirdi. Orta saha hiyerarşisinde nihayetinde Joshua Kimmich, Leon Goretzka ve Aleksandar Pavlovic’in açık ara gerisinde kaldı. Sadece 25 maç, tek bir gol katkısı bile olmamasının yanı sıra bir kırmızı kart ve 986 dakika süre ile FC Bayern Münih’teki serüveni onun için çoktan sona erdi.

    Bununla birlikte, Londra’daki kiralık yılı en azından kişisel açıdan oldukça başarılı geçti: Spurs, tamamen beklenmedik bir şekilde Premier Lig’in alt sıralarına gömüldü ve ligde kalmak için son maça kadar endişe yaşadı; ancak Palhinha, krizde olan Spurs kadrosundaki az sayıdaki umut ışıklarından biriydi. Toplamda 45 resmi maçta 7 gol ve 3 asist gibi etkileyici bir performans sergiledi. Son maç gününde Everton’a karşı attığı 1-0’lık galibiyet golü, Tottenham’ın ligde kalmasını sağladı.

    Ardından, Londra’da kalmak istediğini vurgulamıştı. “Buraya geldiğim ilk günden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarlar, seyirciler, birinci sınıf bir kulüp: Kim Tottenham’da oynamak ve burada kalmak istemez ki? Burada ihtiyacım olan her şeye sahibim,” demişti Palhinha. De Zerbi de şöyle açıklamıştı: “Evet, onu takımda tutmak istiyorum, yüzde 100!”

    Ancak bu artık gerçekleşmeyecek. Hem Palhinha’nın hem de FC Bayern’in üzüntüsüne.