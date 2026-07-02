200 milyon avroluk dev transferler: FC Bayern’i yeni bir transfer ikilemi bekliyor

Sözleşmesi gereği, oyuncu 2028 yılına kadar Münih’te kalacak. Thomas Tuchel’in bir zamanlar en çok istediği oyuncu (“Holding Six”) olan bu futbolcu, 2024 yazında, bir yıllık gecikmeyle ve kendisini en çok destekleyen kişiyle yollarını ayırdıktan sonra Münih’e geldi. 51 milyon avroluk transfer ücreti ödenen ve Portekiz milli takımında 37 kez forma giymiş olan oyuncu, Vincent Kompany yönetiminde bu bedeli hiçbir zaman haklı çıkaramadı. Bayern, ilgilenen bir kulüp çıkarsa ve Portekizli oyuncu satılırsa, her halükarda bu transferden büyük bir zarara uğrayacak.

Palhinha, bazı sakatlıklar nedeniyle de unutulması gereken bir ilk sezon geçirdi. Orta saha hiyerarşisinde nihayetinde Joshua Kimmich, Leon Goretzka ve Aleksandar Pavlovic’in açık ara gerisinde kaldı. Sadece 25 maç, tek bir gol katkısı bile olmamasının yanı sıra bir kırmızı kart ve 986 dakika süre ile FC Bayern Münih’teki serüveni onun için çoktan sona erdi.

Bununla birlikte, Londra’daki kiralık yılı en azından kişisel açıdan oldukça başarılı geçti: Spurs, tamamen beklenmedik bir şekilde Premier Lig’in alt sıralarına gömüldü ve ligde kalmak için son maça kadar endişe yaşadı; ancak Palhinha, krizde olan Spurs kadrosundaki az sayıdaki umut ışıklarından biriydi. Toplamda 45 resmi maçta 7 gol ve 3 asist gibi etkileyici bir performans sergiledi. Son maç gününde Everton’a karşı attığı 1-0’lık galibiyet golü, Tottenham’ın ligde kalmasını sağladı.

Ardından, Londra’da kalmak istediğini vurgulamıştı. “Buraya geldiğim ilk günden beri kendimi evimde hissediyorum. Taraftarlar, seyirciler, birinci sınıf bir kulüp: Kim Tottenham’da oynamak ve burada kalmak istemez ki? Burada ihtiyacım olan her şeye sahibim,” demişti Palhinha. De Zerbi de şöyle açıklamıştı: “Evet, onu takımda tutmak istiyorum, yüzde 100!”

Ancak bu artık gerçekleşmeyecek. Hem Palhinha’nın hem de FC Bayern’in üzüntüsüne.