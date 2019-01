Why always me? บาโลเตลลีเปิดตัวทีมใหม่ เกมหยุด 38 นาที เหตุแฟนบอลป่วน

AFP

หนึ่งประตูของกองหน้าอารมณ์ศิลป์ไม่อาจช่วยให้โอลิมปิค มาร์กเซย รอดพ้นจากความพ่ายแพ้คาบ้านไปได้ ในเกมที่ต้องหยุดลงไปนานถึง 38 นาทีเพราะมีคนปาพลุไฟ