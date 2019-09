OFFICIAL : โรมายืม'คาลินิช'จนจบฤดูกาล, ปล่อยยืม'ชิค'ไปไลป์ซิก

อาแอส โรมา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว นิโคลา คาลินิช กองหน้าชาวโครเอเชีย มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

กองหน้าทัพตราหมากรุกแทบไม่มีบทบาทในทีมแอตเลติโก้ มาดริด ในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยในฤดูกาลนี้เขาตกเป็นตัวเลือกลำดับท้ายของทีมหลังการมาของชูเอา เฟลิกซ์ โดยนักเตะได้เดินทางมาถึงกรุงโรมเพื่อตรวจร่างกายไปก่อนหน้านี้แล้ว

ล่าสุด โรมา ได้แถลงยืนยันแล้วว่าพวกเขาตกลงจ่ายเงิน 2 ล้านยูโรเป็นค่ายืมตัว คาลินิช มาร่วมทีมจนจบฤดูกาลนี้ พร้อมออปชั่นซื้อขาดที่ 9 ล้านยูโร

