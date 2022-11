OFFICIAL: แมนฯ ยูไนเต็ดแถลงแยกทางโรนัลโด้

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านสื่อสโมสร ประกาศแยกทางกับ คริสเตียโน โรนัลโด้ อย่างเป็นทางการแล้ว

ซูเปอร์สตาร์โปรตุกีส ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ใส่ เอริค เทน ฮาก และปีศาจแดง ด้วยการให้สัมภาษณ์กับ เพียร์ส มอร์แกน ในรายการ Piers Morgan Uncensored ถึง 2 ตอนเต็ม ๆ เมื่อสัปดาห์ก่อน

กระทั่งหลังจากรายการออกอากาศจบไปทั้ง 2 ตอนแล้ว ทางแมนฯ ยูไนเต็ด ก็ได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบเรื่องนี้ จนสุดท้ายก็ลงเอยที่การตัดสินใจแยกทางกันแล้วด้วยข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยมีผลทันที

ทั้งนี้ โรนัลโด้ ยิงได้ 145 ประตู จากการลงเล่นให้ยูไนเต็ดรวมทั้งสองรอบ 346 นัด และทำให้เขากลายเป็นแข้งไร้สังกัดที่ย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัว



Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC