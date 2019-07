OFFICIAL: 'เอล ชาราวี'ลุยเมืองจีนซบเสิ่นหัว

เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว ทีมดังของศึก ไชนีส ซูเปอร์ ลีก แถลงคว้า สเตฟาน เอล ชาราวี ดาวยิงของโรมาเสริมแนวรุก

กองหน้าวัย 26 เดินทางออกจากอิตาลีตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังบรรลุข้อตกลงย้ายซบ เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว คาดค่าตัว 18 ล้านยูโร พร้อมรับค่าเหนื่อยมหาศาล 40 ล้านยูโร จากการเซ็นสัญญา 3 ปี

OFFICIAL: Shanghai Greenland Shenhua have announced the signing of Italian-Egyptian winger Stephan El Shaarawy from AS Roma. pic.twitter.com/0FBt6kqO3h