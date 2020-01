OFFICIAL : สมใจแฟนผี! แมนฯยูฯเปิดตัว'บรูโน'สัญญา 5 ปีครึ่ง

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงเปิดตัว บรูโน แฟร์นานเดส แนวรุกจาก สปอร์ติ้ง ลิสบอน มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ ด้วยสัญญา 5 ปีครึ่ง

ทัพปีศาจแดงเพิ่งแถลงว่าพวกเขาตกลงค่าตัวของดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสกับสปอร์ติ้ง ลิสบอนเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยค่าตัว 55 ล้านยูโรพร้อมออปชั่นเสริมอีก 25 ล้านยูโร โดยนักเตะเดินทางมาประเทศอังกฤษทันทีและเข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น

ล่าสุด แมนฯยู แถลงอย่างเป็นทางการว่า บรูโน แฟร์นันเดส กลายเป็นนักเตะของพวกเขาเต็มตัว โดยเซ็นสัญญา 5 ปีครึ่งพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก 1 ปี

"ความรักของผมที่มีต่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เริ่มจากตอนที่ผมดูคริสเตียโน โรนัลโด้ เล่นที่นี่ และนับตั้งแต่นั้นผมก็กลายเป็นแฟนบอลของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้" บรูโน เปิดใจ

"สำหรับผมแล้วการได้ลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นความรู้สึกที่น่าทึ่ง ผมทำงานอย่างหนักเพื่อมาถึงจุดนี้และผมให้สัญญากับแฟนบอลว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อตราสโมสรนี้ในการนำพาพวกเขาสู่ความสำเร็จและคว้าถ้วยแชมป์มาครอง"

"ผมอยากขอบคุณสปอร์ติ้งสำหรับทุกอย่างที่พวกคุณมอบให้ผม มันเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงที่ได้ยินคำชื่นชมผมจากคนที่เคยลงเล่นให้ทีมนี้ ผมขอขอบคุณโอเลและทุกคนที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่เชื่อมั่นในตัวผมและผมรอไม่ไหวแล้วที่จะตอบแทนความเชื่อมั่นนั้นในสนาม"

