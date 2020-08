ไหลลื่น! 'ตราโอเร'ทาน้ำมันเด็กกันคู่แข่งดึงแขน

อดามา ตราโอเร ปีกจอมบึ้กของ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส ถูกจับภาพให้สตาฟฟ์โค้ชใช้น้ำมันเบบี้ ออยล์ชะโลมที่แขนเพื่อป้องกันการถูกคู่แข่งดึงระหว่างเกม

หมาป่าสีส้มการันตีการเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายยูฟ่า ยูโรป้า ลีกได้สำเร็จ หลังเปิดบ้านเอาชนะโอลิมเปียกอส 1-0 จากจุดโทษของ ราอูล ฮิเมเนซ รวมสองนัดเข้ารอบด้วยสกอร์ 2-1 ผ่านเข้ารอบไปพบกับ เซบีญา ที่ชนะโรมา 2-0

โดยก่อนเกม มีภาพที่ อดามา ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเลี้ยงดวลคู่แข่ง 1-1 ด้วยความแข็งแกร่งและรวดเร็วของเจ้าตัวก็ทำให้ยากต่อการรับมืออยู่แล้ว เจ้าตัวให้สตาฟฟ์โค้ชสโมสรชะโลมน้ำมันเบบี้ ออยล์ที่แขนของเขาจนชุ่มฉ่ำเพื่อป้องกันการถูกคู่แข่งดึงแขนของเขาได้

ทั้งนี้ อดามา ตราโอเร ลงสนามให้วูล์ฟส์ไปแล้ว 53 นัดรวมทุกรายการ ยิงได้ 6 ประตูกับอีก 12 แอสซิสต์

