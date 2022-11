ไขข้อข้องใจ : ทำไม VAR ริบประตู เอกวาดอร์ เกมพบ กาตาร์

เอนเนอร์ วาเลนเซีย กองหน้าทีมชาติเอกวาดอร์ เกือบมีชื่อเป็นผู้ทำประตูคนแรกในฟุตบอลโลก 2022 ตั้งแต่ 3 นาทีแรกของการแข่งขัน แต่ทว่าประตูของเขาถูก VAR ริบคืน

เหตุเกิดในจังหวะที่ ซาอัด อัล ชีบ ผู้รักษาประตู กาตาร์ ออกมาชกบอลพลาด ก่อนบอลไปเข้าทางนักเตะเอกวาดอร์เปิดบอลมาให้ เอนเนอร์ วาเลนเซีย โขกเข้าประตู ก่อนจะโดนตัดอารมณ์ด้วย VAR ที่เช็คแล้วริบประตูคืนไป

ประตูดังกล่าวถูกริบเนื่องจากมีการล้ำหน้าของ มิเชล เอสตราด้า อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าในจังหวะที่ เฟลิกซ์ ตอร์เรส ขี้นปะทะกับ ซาอัด อัล ชีบ ก่อนที่ เอสตราด้า จะโหม่งต่อให้ ตอร์เรส ตวัดบอลมาถึง วาเลนเซีย โขกเข้าประตู โดยขาของ เอสตราด้า อยู่ในตำแหน่งที่เลื่อมออกมาจากผู้เล่นคนสุดท้ายของกาตาร์นั่นเอง

ล่าสุด จบครึ่งแรก ฟุตบอลโลก 2022 รอบแบ่งกลุ่ม คู่เปิดสนาม เอกวาดอร์ ออกนำ เจ้าภาพ กาตาร์ 2-0 จาก เอนเนอร์ วาเลนเซีย ทั้งสองประตู

