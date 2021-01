โรนัลโด้-เมสซี-เลวานฯนำทัพ! ยูฟาเผยผลโหวตทีมขวัญใจมหาชน

สหพันธ์ลูกหนังยุโรป ประกาศผลโหวตทีมแห่งปีขวัญใจมหาชน นำทัพโดยซูเปอร์สตาร์อย่าง คริสเตียโน โรนัลโด้, ลิโอเนล เมสซี และโรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

ยูฟาเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั่วโลกได้เลือกทีมยอดเยี่ยมประจำปี 2020 ปรากฎว่า มีแฟนบอลร่วมโหวตเกือบ 6 ล้านคนเลยทีเดียว ขณะที่ทีมแห่งปีมีหน้าตาดังนี้

🎇 UEFA Men's Team of the Year 2020 🎇



Almost 6 million votes! 🤯 Thanks for taking part 🙌



Who would be your captain? 👇#TeamOfTheYear