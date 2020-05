แยกกักตัวแล้ว! ตราหมีลงซ้อมต่อแม้'โรดี้'ติดเชื้อโควิด-19

แอตเลติโก้ มาดริด เรียกนักเตะกลับมาฝึกซ้อมต่อไปแม้ เรนาน โลดี้ แบ็คซ้ายบราซิลเลียน เพิ่งถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19

ทัพตราหมีทำการเรียกนักเตะกลับมาลงซ้อมกันอีกครั้ง โดยก่อนที่จะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมต่อพวกเขาได้จับนักเตะทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลปรากฎว่า โรดี้ เป็นคนเดียวในทีมที่มีเชื้อในร่างกาย โดยนักเตะได้ถูกส่งไปรักษาและทำการกักตัวเรียบร้อยแล้ว และจะกลับมาลงซ้อมร่วมกับทีมได้อีกครั้งหากผลเป็นลบ

โดยนักเตะ แอตฯมาดริด กลับมาลงซ้อมตามเดิมในรูปแบบการซ้อมแยกเดี่ยวตามกฎ Social Distancinng เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

[🔙⚽] We are back!

Our players work individually distributed in several fields at our training complex.



