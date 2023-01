เนย์มาร์เป็นบลิงค์? ไขข้อข้องใจ ทำไมสตาร์เปแอสเชมีรูปคู่ลิซา BLACKPINK

ภาพซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลและหนึ่งในสมาชิกวง K-Pop ชื่อดัง เรียกเสียงฮือฮาได้มากมายในโลกออนไลน์ พวกเขาเจอกันที่ไหน? ทำไมถึงมีรูปใบนี้? ติดตามที่นี่

เนย์มาร์ กองหน้าปารีส แซงต์ แชร์กแมง เรียกเสียงฮือฮาในโลกอินเตอร์เน็ต เมื่อมีรูปคู่ของเขากับ ลลิษา มโนบาล หรือลิซา BLACKPINK โผล่ทั่วโลกออนไลน์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา

ภาพดังกล่าวถูกโพสต์ครั้งแรกในไอจี สตอรี ของนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ชาวไทย ก่อนที่ดาวเตะเปแอสเชจะแชร์ภาพดังกล่าวลงในสตอรีของเขาด้วย ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 200 ล้านคน

ภาพนี้มีที่มาอย่างไร? เนย์มาร์ติดตาม BLACKPINK มากแค่ไหน? GOAL พร้อมไขข้อข้องใจที่นี่

ที่มาของภาพคู่ระหว่างเนย์มาร์และ ลิซา BLACKPINK

ลิซากำลังอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อร่วมงานปารีส แฟชั่น วีก สุดสัปดาห์นี้ ขณะที่เนย์มาร์นั้นค้าแข้งอยู่กับทีมจ่าฝูงของลีกเอิง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในปารีสเช่นกัน

แฟนคลับ BLACKPINK หรือที่เรียกกันว่า บลิงค์ (BLINK) จำนวนหนึ่งในโลกออนไลน์ชี้ว่า ฉากหลังของภาพดังกล่าวมาจากร้าน Matignon ซึ่งเป็นคลับหรูในปารีส และไม่ใช่เรื่องแปลกที่บรรดาคนดังจะเข้ามาทานอาหารในร้านนี้แล้วพบเจอกัน

เนย์มาร์เป็นคนดังเพียงคนเดียวที่ลิซาเจอระหว่างอยู่ปารีสหรือไม่?

เนย์มาร์ไม่ใช่คนดังเพียงรายเดียวที่ลิซาพบในระหว่างช่วงปารีส แฟชั่น วีก

ก่อนหน้านี้ เธอเพิ่งไปทานอาหารเย็นกับเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส รวมถึงยังได้พบเจอและมีภาพร่วมกับ โรเจอร์ เฟดเดอร์เรอร์ ตำนานนักเทนนิสชื่อดังมาแล้ว

เนย์มาร์ติดตาม BLACKPINK มากแค่ไหน?

ดาวเตะทีมชาติบราซิลถือเป็นหนึ่งในแฟนเพลงตัวยงของ BLACKPINK มาอย่างยาวนาน โดยเขาเคยเคยเต้นเพลง How You Like That แถมยังใช้สกินของวงในระหว่างสตรีมเกม PlayerUnknown's Battlegrounds เมื่อปี 2021

นอกจากนี้ เนย์มาร์ยังเคยเปิดเผยว่าชอบเพลง Pink Venom ผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคม 2022 ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นจำนวนมากเช่นกันในตอนนั้น