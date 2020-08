เทรนท์ลุ้นสองรางวัล! สามแข้งลิเวอร์พูลชิง MVP พรีเมียร์ลีก

พรีเมียร์ลีก ประกาศรายชื่อ 7 ผู้เข้าชิง รางวัลนักเตะแห่งปีประจำฤดูกาล 2019/20 ออกมาแล้ว ปรากฎว่า นักเตะจากลิเวอร์พูล ทีมแชมป์ ติดเข้ามามากที่สุด 3 คน

ผู้เล่นหงส์แดงที่มีชื่อชิงรางวัล ประกอบด้วย จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, ซาดิโอ มาเน และ เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ โดยรายหลังนี้มีชื่อชิงรางวัลดาวรุ่งแห่งปีด้วย

ส่วนผู้เข้าชิงอีก 4 ราย ประกอบด้วย เควิน เดอ บรอยน์ จอมทัพจากแมนฯ ซิตี้, เจมี วาร์ดี้ ดาวซัลโวพรีเมียร์ลีกจากเลสเตอร์ ซิตี้, แดนนี อิงส์ กองหน้าจากเซาแธมป์ตัน และ นิค โปป นายด่านจอมเซฟจากเบิร์นลีย์

ทั้งนี้ พรีเมียร์ลีกจะประกาศชื่อผู้ชนะในวันพฤหัสฯที่ 13 สิงหาคม เวลา 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

