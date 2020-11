เดดพูลบุกอังกฤษ! 'ไรอัน เรย์โนลด์ส'เทคโอเวอร์เร็กซ์แฮม

ไรอัน เรย์โนลด์ส พระเอกจากภาพยนตร์ดังเรื่อง 'เดดพูล' และ ร็อบ แม็คเอลเฮนนีย์ เพื่อนนักแสดง ได้กลายเป็นเจ้าของทีมเร็กซ์แฮมอย่างเป็นทางการแล้ว

สองนักแสดงจากฮอลลีวู้ดได้เข้าพูดคุยกับกลุ่ม 'Wrexham Supporters Trust' ซึ่งบริหารทีมมาตั้งแต่ปี 2011 ในเดือนกันยายน และสมาชิก 98.6% จากสมาชิก 1,809 คนที่มีสิทธิ์โหวต ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการเจรจาได้ โดยมูลค่าของการซื้อขายครั้งนี้คาดว่าจะอยู่ที่ราว 2 ล้านปอนด์

Wrexham Is The Name. @Wrexham_AFC pic.twitter.com/V2ary5X41D

ล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แล้ว โดยเร็กซ์แฮมประกาศต้อนรับ ไรอัน เรย์โนลด์ส และ ร็อบ แม็คเอลเฮนนีย์ พร้อมคลิปทักทายแฟนบอลจากเจ้าของใหม่ทั้งสอง

สำหรับ เร็กซ์แฮม เล่นอยู่ในระดับ เนชันแนล ลีก (ดิวิชัน 5 ของอังกฤษ) และยังไม่เคยเล่นในลีกสูงสุดมาก่อน

A message from our owners-elect...



Welcome to Wrexham AFC, @RMcElhenney and @VancityReynolds 🥳



🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/ho1vV8cvry