เฉิดฉายต่อเนื่อง! ฮาแวร์ตซ์จารึกสถิติใหม่บุนเดสลีกา

ไค ฮาแวร์ตซ์ แนวรุกดาวรุ่งของ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน โชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องหลังจารึกสถิติใหม่ในเกมบุนเดสลีกาเมื่อคืนที่ผ่านมา

ดาวเตะวัย 20 ปียังทำผลงานได้อย่างโดดเด่น หลังกดประตูพาทีมบุกไปเอาชนะไฟร์บวร์ก 1-0 ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ทีมขยับไล่จี้โบรุสเซีย ดอร์ทมนุด์รองจ่าฝูงเหลือแต้มเดียวแต่ทว่าแข่งมากกว่าหนึ่งนัด

ประตูดังกล่าวเป็นประตูที่ 11 ในบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ของเจ้าตัว โดยทำให้ ฮาแวร์ตซ์ สร้างสถิติใหม่เป็นนักเตะอายุต่ำกว่า 21 ปีคนแรกที่ทำได้ถึง 35 ประตูในลีก และตอนนี้เขาเหลืออีกเพียง 7 ประตูในการไล่ตามอันดับที่ 10 ดาวซัลโวตลอดกาลของสโมสรอย่าง โอลิเวอร์ นอยวิลล์

นอกจากนี้ ฮาแวร์ตซ์ ยังเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมในการทำประตูมากที่สุดใน 5 ลีกใหญ่นับตั้งแต่ขึ้นปี 2020 ที่ 13 ประตู (9 ประตู กับ 4 แอสซิสต์) อีกด้วย

35 - @kaihavertz29 has scored his 35th #Bundesliga goal for #Leverkusen, as many as @bayer04_en legend Bernd #Schneider. Heir. #SCFB04 pic.twitter.com/6ZNEQYVebp