อดีตแข้งหงส์, สิงห์, ปืน! เบนายูนประกาศแขวนสตั๊ด

ยอสซี เบนายูน กองกลางจอมเก๋าชาวอิสราเอล ตัดสินใจประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพผ่านอินสตาแกรมของตัวเอง หลังค้าแข้งมาอย่างยาวนานจนถึงอายุ 38 ปีในตอนนี้

มิดฟิลด์จอมพลิ้วเริ่มสร้างชื่อขึ้นมาสมัยอยู่กับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด จนได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูล, เชลซี, อาร์เซนอล (ยืมตัวจากเชลซี) รวมถึงได้กลับมาร่วมทัพขุนค้อนอีกครั้งแบบยืมตัวระยะสั้นด้วย ขณะที่ต้นสังกัดสุดท้ายในชีวิตค้าแข้งคือทีมในอิสราเอลบ้านเกิดอย่าง เบตาร์ เยรูซาเล็ม

"ผมขอขอบคุณแฟนบอลทุกทีม ที่มอบความรักให้แก่ผมเสมอ ไม่ว่าผมจะไปอยู่ทีมไหน ผมมั่นใจว่าเส้นทางต่อไปของผมจะต้องมีความท้าทายและน่าตื่นเต้นไม่แพ้การเป็นนักเตะ ส่วนช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นั้น ผมจะจดจำมันไว้อย่างดีไปตลอดชีวิต" เบนายูน กล่าวผ่านอินสตาแกรมของตัวเอง

3 - Yossi Benayoun is one of just three players to score a hat-trick in each of the @premierleague, Champions League and FA Cup, along with Sergio Aguero and Harry Kane. Retirement. pic.twitter.com/nnxaUp2L6v