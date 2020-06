สถิติฟ้อง ริชาร์ลิซอน ไม่เคยเลี้ยงผ่าน ฟาน ไดค์

Squawka Football เปิดเผยสถิติว่านักเตะเพียงแค่ 8 คนเท่านั้นที่เคยเลี้ยงบอลผ่าน เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ ในพรีเมียร์ลีกช่วงสามฤดูกาลหลังสุด แต่กลับไม่มีชื่อของ ริชาร์ลิซอน รวมอยู่ด้วย

ริชาร์ลิซอน เพิ่งจะออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่ตัวเองไม่ได้มองว่า ฟาน ไดค์ เป็นเซ็นเตอร์แบ็คเบอร์หนึ่งแห่งยุค แต่คิดว่า ติอาโก้ ซิลวา, มาร์ควินญอส และ เซร์คิโอ รามอส แข็งแกร่งมากกว่า รวมถึงบอกว่าตัวเองเคยเลี้ยงบอลผ่านกองหลังของลิเวอร์พูลมาแล้วด้วย

ด้วยเหตุนี้ Squawka Football จึงเปิดเผยสถิติว่านับตั้งแต่ฤดูกาล 2017-2018 มีนักเตะ 8 ราย ที่เคยเลี้ยงบอลผ่านแนวรับหงส์แดงในพรีเมียร์ลีก ได้แก่ อเล็กซองดร์ ลากาแซตต์, มิเกล เมริโน, นิโกลาส์ เปเป้, เจย์ โรดริเกวซ, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เดเล อัลลี, รูเบน เนเวส และ มุสซา เฌเนโป ซึ่งไม่มีชื่อของดาวเตะเอฟเวอร์ตันตามที่เจ้าตัวกล่าวอ้างแต่อย่างใด

Only eight players have successfully dribbled past Virgil van Dijk in the Premier League since 2017/18:



✓ Alexandre Lacazette

✓ Mikel Merino

✓ Nicolas Pépé

✓ Jay Rodriguez

✓ Bernardo Silva

✓ Dele Alli

✓ Rúben Neves

✓ Moussa Djenepo



Richarlison is not one of them. 😉