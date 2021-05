ลูกากูโพสต์ภาพรวมศิษย์เก่าแมนฯยูฯหลังคว้าสคูเด็ตโต้

โรเมลู ลูกากู ดาวยิงของ อินเตอร์ มิลาน โพสต์ภาพหมู่ของเหล่าอดีตแข้งแมนฯ ยูไนเต็ด ประกอบด้วย ตัวเขา, แอชลีย์ ยัง, อเล็กซิส ซานเชซ และ มัตเตโอ ดาร์เมียน ผ่านอินสตาแกรม หลังจากคว้าถ้วยสคูเด็ตโต้ในฤดูกาลนี้

ทั้ง 4 คนเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาก่อนในถิ่นปีศาจแดง และกลายเป็นส่วนเกินของ โอเล กุนนาร์ โซลชา จนถูกปล่อยออกจากสโมสร

Lukaku just posted this: #mufc’s most recent title winners 🏆 pic.twitter.com/zaw3LmYH42