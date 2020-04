รับไม่ได้! สองตำนานสับหงส์พักงานลูกจ้างผลักภาระให้รัฐบาล

สแตน คอลลีมอร์ และ เจมี คาร์ราเกอร์ ตำนานดาวเตะของ ลิเวอร์พูล ประสานเสียงวิจารณ์อดีตต้นสังกัดที่สั่งพักงานพนักงาน ซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับรัฐบาลอังกฤษเข้ามาอุ้ม

ทัพหงส์แดง ประกาศสั่งพักงานพนักงานบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกแมตช์พรีเมียร์ลีก โดยทางสโมสรจะจ่ายค่าเหนื่อยให้ 20% ส่วนที่เหลืออีก 80% ทางรัฐบาลจะเป็นฝ่ายเข้ามาช่วยจ่าย โดยจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 2,500 ปอนด์ ซึ่งจะทำให้พนักงานได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน

เรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าตำนานของสโมสร โดย คอลลีมอร์ และ คาร์ราเกอร์ คือสองคนแรกที่ออกมาโจมตีอดีตต้นสังกัด เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการผลักภาระให้รัฐบาลทั้ง ๆ ที่พวกเขามีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง

"เยอร์เก้น คล็อปป์ แสดงความเห็นใจทุกฝ่ายตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาด นักเตะซีเนียร์บางคนก็พยายาามก็พยายามเข้าไปเกี่ยวข้องในการหั่นค่าเหนื่อยของนักเตะในพรีเมียร์ลีก เรื่องความเคารพและความปรารถนาดีมันหมดสิ้นไปแล้ว ถือเป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับลิเวอร์พูล" คาร์ราเกอร์ ทวีต

Jurgen Klopp showed compassion for all at the start of this pandemic, senior players heavily involved in @premierleague players taking wage cuts. Then all that respect & goodwill is lost, poor this @LFC https://t.co/9bE8Rw1veE

"ผมไม่รู้ว่ามีแฟนลิเวอร์พูลคนไหนจะคิดเป็นอย่างอื่นมากไปกว่ารังเกียจการกระทำของสโมสรที่พักงานลูกจ้าง มันเป็นเรื่องที่โคต*พลาดเลยล่ะ" ทวิตของ คอลลีมอร์

"ถึงแฟนบอลทุกคน การพักงานนั้นมีไว้เพื่อให้ธุรกิจเล็ก ๆ รอดจากการล้มละลาย เจ้าของทีมพรีเมียร์ลีกทุกคนมีเงินถุงเงินถังอยู่แล้ว และสามารถทำเงินได้จากมูลค่าของสโมสรที่พุ่งสูงขึ้น ดังนั้นทำไมคุณไม่บีบให้เจ้าของสโมสรล้วงเงินในกระเป๋าของพวกเขาเองมาจ่ายล่ะ?

I don't know of any Liverpool fan of any standing that won't be anything other than disgusted at the club for furloghing staff.



It's just plain fucking wrong.