มีภาคต่อ! ตราหมีฟ้องบาร์ซาเรียกค่าตัวกรีซมันน์ 200 ล้านยูโร

แอตเลติโก้ มาดริด แถลงการณ์ เตรียมยื่นฟ้อง บาร์เซโลนา ให้จ่ายค่าฉีกสัญญา อองตวน กรีซมันน์ 200 ล้านยูโร เนื่องจากแอบตกลงสัญญากับนักเตะก่อนค่าฉีกสัญญาลดลงเหลือ 120 ล้านยูโร

ทัพอาซูลกรานาเพิ่งแถลงฯว่าพวกเขาตกลงคว้าตัวแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมด้วยค่าฉีกสัญญา 120 ล้านยูโร หลังดีลนี้ยืดเยื้อมาเป็นเวลานานหลายเดือน

แต่ทว่า ทัพตราหมีได้ออกแถลงการณ์เตรียมยื่นฟ้องบาร์ซาให้จ่ายค่าฉีกสัญญาของ กรีซมันน์ ที่ 200 ล้านยูโรเนื่องจากพวกเขาสืบทราบว่า บาร์ซา ได้แอบตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลที่ผ่านมา และยังเป็นช่วงเวลาที่ค่าฉีกสัญญายังเป็น 200 ล้านยูโรอยู่

"ทนายความซึ่งเป็นตัวแทนของอองตวน กรีซมันน์ ได้ปรากฎตัวที่ ที่ทำการใหญ่ของลาลีกา (LFP) เพื่อทำการยุติสัญญาของนักเตะกับแอตเลติโก้ มาดริด โดยที่บาร์เซโลนาเป็นผู้จ่ายเงิน 120 ล้านยูโรให้กับนักเตะ" แถลงการณ์ของแอตเลติโก้ มาดริด

"แอตเลติโก้ มาดริด เชื่อว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปไม่ตรงกับค่าฉีกสัญญานักเตะ เพราะเห็นได้ชัดว่ามีการตกลงกันระหว่างนักเตะและบาร์เซโลนา ก่อนที่จะค่าฉีกสัญญาจะลดลงจาก 200 ล้านยูโรเหลือ 120 ล้านยูโร"

"ซึ่งทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงกันได้ก่อนในวันที่สัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนักเตะประกาศว่าเขาต้องการย้ายทีม (วันที่ 14 พฤษภาคม)"

"แอตเลติโก้ มาดริด เชื่อว่าการตกลงยุติสัญญานั้นเกิดขึ้นก่อนจบฤดูกาลที่ผ่านมา เนื่องด้วยเหตุการณ์, การกระทำ และ การแสดงออกของนักเตะที่เริ่มแสดงออกมา ด้วยเหตุนี้ทางเราจะเริ่มขั้นตอนในกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของพวกเรา"

Official statement regarding the unilateral termination of the contract that links Antoine Griezmann with our club https://t.co/3V2p51Pmut