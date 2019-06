มีความพยายาม! ทีมชาติโครเอเชียแซวชุดแข่งใหม่บาร์ซา

ทีมชาติโครเอเชีย ออกโรงแซว บาร์เซโลนา ผ่านทวิตเตอร์ หลังเปิดตัวชุดแข่งใหม่ที่มีลวดลายเหมือนกับพวกเขา

เจ้าบุญทุ่มเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลทั่วโลก เมื่อจัดการเปลี่ยนรูปแบบชุดแข่งครั้งใหญ่ จากเดิมที่ใช้เป็นลายทางมาตลอด เปลี่ยนมาเป็นลายตราหมากรุก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากผังเมืองบาร์เซโลนา

Nice try @FCBarcelona, but you can't beat red-and-white checkers #Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x