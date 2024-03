ประเดิมหญ้าใหม่! อิชิอิปรับแผนซ้อมที่ราชมังฯก่อนบินไปเกาหลี

อิชิอิจะนำช้างศึกซ้อมมื้อสุดท้ายในไทยที่สนามราชมังฯ ประเดิมหญ้าใหม่ ก่อนออกเดินทางไปเล่นเกมคัดบอลโลกนัดเยือนที่เกาหลีใต้

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ปรับแผนเล็กน้อยด้วยการเตรียมเปลี่ยนมาซ้อมมื้อสุดท้ายในประเทศไทย ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เพื่อให้ลูกทีมปรับตัวกับสภาพสนามที่เพิ่งปูหญ้าใหม่ทั้งหมด

กุนซือช้างศึก ลงทุนออกจากแคมป์เก็บตัวและเดินทางไปเช็คความพร้อมของสนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยตัวเอง ซึ่งก่อนหน้านี้กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้พร้อมที่สุด ก่อนเกมนัดสำคัญในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง เกมที่ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าบ้าน พบกับ เกาหลีใต้ ในวันที่ 26 มีนาคมนี้

ด้วยสภาพสนามที่พร้อมและสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ มาซาทาดะ อิชิอิ ตัดสินใจเปลี่ยนแผน ด้วยการวางโปรแกรมให้นักเตะทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมประเดิมหญ้าใหม่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมนี้ ทันที ซึ่งเป็นการซ้อมมื้อสุดท้ายในไทย ก่อนออกเดินทางสู่เกาหลีใต้

สำหรับ ทีมชาติไทย มีกำหนดออกเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3 เยือน เกาหลีใต้ วันที่ 21 มีนาคม เวลา 18.00 น. ตามเวลาไทย ต่อด้วยกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 26 มีนาคม เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official