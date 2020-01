ประเดิมจ่าฝูง! ชมไฮไลท์ช้างศึกถล่มบาห์เรน 5-0 AFC U-23 (มีคลิป)

ชมไฮไลท์เกมที่ทีมชาติไทย U23 ที่เอาชนะ ทีมชาติบาห์เรน U23 ไปได้ 5-0 ในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2020 นัดแรกของกลุ่ม A

ทัพช้างศึกชุดอายุไม่เกิน 23 ปีของ อากิระ นิชิโนะ ประเดิมทัวร์นาเมนต์ในฐานะเจ้าภาพได้อย่างสวยหรู หลังจัดการถล่มบาห์เรนราบคาบ 5-0 จาก ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา สองประตู, สุภโชค สารชาติ หนึ่งประตู และปิดท้ายด้วย เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ซัดเบิ้ลอีกสองประตูพาทีมรั้งจ่าฝูง อีกทั้งยังเป็นการเก็บชัยหนแรกในประวัติศาสตร์ชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้ายอีกด้วย

🎥 WATCH | Thailand record their first-ever #AFCU23 win in front of their home crowd! pic.twitter.com/5eGCuNMXl6

ขณะที่ผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ออสเตรเลีย U23 เสมอกับ อิรัก U23 ไป 1-1 ทำให้จบนัดแรก ไทย เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A

Both teams share the spoils in the #AFCU23 opener in Group A! pic.twitter.com/IcW1I1PX8h