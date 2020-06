บาเยิร์น มิวนิค จ่าฝูงบุนเดสลีกา เปิดตัวเสื้อแข่งชุดเหย้าตัวใหม่ที่จะใช้ทำการแข่งขันในฤดูกาล 2020/21 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับชุดเหย้าตัวใหม่ของทัพเสือใต้ ยังคงมาในรูปแบบเดิมในชุดเหย้าสีแดงล้วนแบบเรียบหรู ตัดด้วยดีไซน์เสื้อคอวีและแขนเสื้อที่มีขลิบสีขาว พร้อมแถบสามขีดเครื่องหมายการค้าของ Adidas ที่ข้างลำตัว

สำหรับชุดแข่งใหม่ของ บาเยิร์น จะใช้ลงประเดิมสนามในคืนนี้เลยในเกมเดเอฟเบ โพคาล รอบรองชนะเลิศกับไอนทรัค แฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือเป็นการรีแมตช์จากรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2018 ทำการแข่งขันเวลา 01.45 น.

