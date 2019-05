ปิดฉากพรีเมียร์ลีก! สามแข้งแชร์ดาวซัลโว, อลิสซอนถุงมือทองคำ

สามดาวยิงจากทวีปแอฟริกาผงาดคว้ารางวัลรองเท้าทองคำร่วมกัน หลังทำประตูเท่ากันที่ 22 ขณะที่จอมหนึบหงส์แดงคว้ารางวัลถึงมือทอง

ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง, โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ และ ซาดิโอ มาเน คว้ารางวัลรองเท้าทองคำพรีเมียร์ลีกร่วมกัน หลังทำประตูเท่ากันที 22 ประตู ขณะที่ อลิสสัน เบ็คเกอร์ คว้ารางวัลถุงมือทองคำไปครอง

กองหน้าทีมชาติกาบองทำประตูสองประตูช่วยอาร์เซนอลเอาชนะเบิร์นลีย์ไป 3-1 ขณะที่ มาเน ทำสองประตูลิเวอร์พูลเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 2-0 จบฤดูกาลด้วยอันดับรองแชมป์

ทำให้ ดาวยิงจากทวีปแอฟริกาทั้งสามคนทำประตูเท่ากันที่ 22 ประตูรั้งดาวซัลโวร่วมกัน ทำให้ทางพรีเมียร์ลีกตัดสินใจมอบรางวัลรองเท้าทองคำให้ทั้งสามคน

ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีนักเตะจากทวีปแอฟริกาได้รางวัลดาวซัลโวพร้อมกันสามคนในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีก อีกทั้ง ซาลาห์ ยังเป็นนักเตะแอฟริกันคนแรกที่คว้ารางวัลดาวซัลโวได้สองสมัยติดต่อกัน หลังคว้าดาวซัลโวเดี่ยวเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

22 goals



Pierre-Emerick Aubameyang

Sadio Mane

Mohamed Salah



Three amazing players, three amazing seasons and all worthy winners of the @CadburyUK Golden Boot! pic.twitter.com/yPJrEd7Bcp — Premier League (@premierleague) May 12, 2019

ด้าน เอเด็น อาซาร์ แนวรุกตัวเก่งของ เชลซี เข้าป้ายคว้ารางวัล จอมแอสซิสต์ในฤดูกาลนี้มาครองเป็นรางวัลปลอบใจ หลังทำไปถึง 15 แอสซิสต์ พร้อมกับอีก 16 ประตูให้กับทีม โดยนอกจากนี้เขายังมีส่วนร่วมในการทำประตูคิดเป็น 50% ของทั้งทีมอีกด้วย

Eden Hazard wins the Playmaker award for his 15 #PremierLeague assists this season!



Congratulations, @hazardeden10 👏 pic.twitter.com/BwGMTLJHiA — Goal (@goal) May 12, 2019

ขณะที่ อลิสสัน นายประตูจอมหนึบของลิเวอร์พูลเข้าป้ายคว้ารางวัลถุงมือทองคำในฤดูกาลนี้ไปครอง หลังสามารถช่วยทีมเก็บคลีนชีตได้ถึง 21 นัดและเสียเพียงแต่ 22 ประตูเท่านั้น