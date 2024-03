บ้านเราร้อนกว่า! 'มิคเกลสัน' เชื่อไทยได้เปรียบเกาหลีใต้ที่ราชมังฯ-ตั้งใจแอสซิสต์ให้ศุภณัฏฐ์

แบ็กขวาทีมชาติไทย เผยถึงช็อตแอสซิสต์ประตูตีเสมอให้ทัพช้างศึก มาจากความตั้งใจล้วน ๆ ก่อนให้ศุภณัฏฐ์ปิดบัญชี เชื่อเกมนัดที่สองทีมได้เปรียบกว่า

นิโคลัส มิคเกลสัน แบ็กขวาทีมชาติไทย พูดถึงจังหวะแอสซิสต์ให้ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ยิงตีเสมอแบ่งแต้มเกาหลีใต้ 1-1 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

ฟูลแบ็กวัย 24 ปี ออกสตาร์ทตัวจริงให้ทีมชาติไทยในยุค มาซาทาดะ อิชิอิ อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะจ่ายบอลช็อตสำคัญให้ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา พุ่งเข้ามาชาร์จบอลเป็นประตูตีเสมอให้ทัพช้างศึก บุกมาแบ่งแต้มเกาหลีใต้ 1-1 มีเพิ่มเป็น 4 คะแนน จาก 3 เกม รั้งอันดับ 2 ของกลุ่ม C

"ลูกนั้นไม่ใช่ลูกยิง แต่เป็นลูกครอสบอล ผมมองพวกเขาตลอดเวลา แฟนบอลบอกกันว่าผมตั้งใจยิง แต่ลูกนั้นผมตั้งใจโยนอยู่แล้ว"

เมื่อถูกถามถึงเกมนัดต่อไปที่จะกลับไปเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน มิคเกลสัน ตอบว่า "ผมคิดว่าเราน่าจะได้เปรียบ เพราะว่าที่ไทยอากาศร้อน ดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นผลเสียต่อพวกเขา"

"ผมอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์พวกเราเต็มสนาม ช่วยกันสร้างเสียงเชียร์ พวกเราจะทำให้ดีที่สุด" มิคเกลสัน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยหลังจบเกม

ทั้งนี้จังหวะแอสซิสต์ของ นิโคลัส มิคเกลสัน ยังทำให้ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา กลายเป็นนักเตะทีมชาติไทยคนแรกในรอบ 26 ปี ที่ยิงประตูใส่ทีมชาติเกาหลีใต้ นับตั้งแต่ ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล เคยยิงได้ในเกมที่ทีมชาติไทย ชนะ เกาหลีใต้ 2-1 ในศึกฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ปี 1998

สำหรับ ทีมชาติไทย มีโปรแกรมลงสนามในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง กลุ่ม C นัดที่ 4 พบกับ เกาหลีใต้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แข่งขันวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี, Youtube Changsuek Official และ Facebook Changsuek Official