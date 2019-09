บัลลงดอร์จอมหนึบ! ฟรานซ์ ฟุตบอลเปิดตัวรางวัลใหม่ 'ยาชิน โทรฟี'

ฟรานซ์ ฟุตบอล นิตยสารชื่อดังผู้จัดงานมอบรางวัลบัลลงดอร์ ประกาศรางวัลใหม่ชื่อว่า ยาชิน โทรฟี เพื่อมอบให้กับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป

For the first time in history, we will reward the best goalkeeper of the season with our brand new trophy : Yachine Trophy 🧤 #yachinetrophy #ballondor pic.twitter.com/LW0fu2fjDq