นี่ไงแคปชัน! แกรีบอกป็อกบา"นายตามไปด้วยสิ"

แกรี เนวิลล์ ตำนานแข้งแมนฯยูฯ บอก ปอล ป็อกบา ย้ายออกตาม โชเซ มูรินโญ ไปด้วยเลย หลังนักเตะโพสต์รูปยิ้มกรุ่มกริ่มผ่านอินสตาแกรมก่อนรีบลบ

ปีศาจแดงเพิ่งประกาศปลด เดอะ สเปเชียล วัน พ้นตำแหน่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ก่อนที่ดาวเตะเฟร้นช์แมนจะลงรูปตัวเองทำหน้าทำตากวน ๆ ผ่านไอจีทันที พร้อมทั้งเขียนข้อความระบุว่า "ใส่แคปชันภาพนี้ที"

อย่างไรก็ดี เจ้าตัวรีบลบภาพดังกล่าวในเวลาไม่ถึง 20 นาทีต่อมา หลายคนจึงอดนำเรื่องนี้ไปโยงกับประเด็นขัดแข้งของนักเตะกับโค้ชไม่ได้

ล่าสุดเนวิลล์ผู้พี่แสดงท่าทีชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของป็อกบา ดังนั้นเขาจึงร่วมใส่แคปชันใต้ภาพของนักเตะว่า "นายตามไปด้วยสิ"

“ Caption This “



You do one as well ! — Gary Neville (@GNev2) December 18, 2018