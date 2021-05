ถ้วยล้นตู้! โกมานคว้าแชมป์ลีกทุกปีตั้งแต่เทิร์นโปร

คิงส์ลีย์ โกมาน แนวรุกตัวเก่งของ บาเยิร์น มิวนิค ทำสถิติคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ทุกฤดูกาล นับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพ

ดาวเตะวัย 24 ปี เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญช่วยให้ เสือใต้ คว้าแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาล 2020-21 มาครองได้สำเร็จ และนับเป็นแชมป์ลีกเมืองเบียร์สมัยที่ 6 ของเจ้าตัวด้วย

และจากแชมป์นี้เองทำให้ โกมาน ทำสถิติคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ทุกปีนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ โดยแบ่งเป็นแชมป์ลีกเอิง 2 สมัยกับ เปแอสเช, แชมป์ กัลโช เซเรียอา 1 สมัยกับ ยูเวนตุส, และ บุนเดสลีกา 6 สมัยกับ บาเยิร์น

Kingsley Coman has won a league title every year he's been a professional:



🇫🇷 Ligue 1 2013 🏆

🇫🇷 Ligue 1 2014 🏆

🇮🇹 Serie A 2015 🏆

🇩🇪 Bundesliga 2016 🏆

🇩🇪 Bundesliga 2017 🏆

🇩🇪 Bundesliga 2018 🏆

🇩🇪 Bundesliga 2019 🏆

🇩🇪 Bundesliga 2020 🏆

🇩🇪 Bundesliga 2021 🏆 pic.twitter.com/IOeQHhluVg