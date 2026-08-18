แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือหนึ่งในสโมสรยอดนิยมของแฟนบอลชาวไทย โดยในฤดูกาลนี้ตัดสินใจแต่งตั้งให้ ไมเคิล คาร์ริค คุมทัพแบบถาวร พร้อมเสริมทัพนักเตะใหม่อย่าง อันเดรย์ ซานโตส, ยูรี ตีเลอมันส์ รวมถึง คาร์ล ดาร์โลว์
โปรแกรมถ่ายทอดสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นัดต่อไป
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงทำศึกพรีเมียร์ลีก พบกับ ฮัลล์ ซิตี้
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2026
|18.30 น.
|ฮัลล์ ซิตี้ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
|MONOMAX
โปรแกรมถ่ายทอดสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในพรีเมียร์ลีก
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง MONOMAX
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2026
|18.30 น.
|ฮัลล์ ซิตี้ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
|MONOMAX
|วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2026
|22.30 น.
|แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - อิปสวิช ทาวน์
|MONOMAX
|วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2026
|20.00 น.
|เอฟเวอร์ตัน - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
|MONOMAX
|วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2026
|22.30 น.
|แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ ซิตี้
|MONOMAX
|วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2026
|22.30 น.
|ฟูแลม - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
|MONOMAX