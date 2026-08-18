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manchester unitedGetty Images
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถ่ายช่องไหน? วิธีดูแมนฯ ยูฯ พบฮัลล์ ซิตี้ ทาง MONOMAX

Manchester United
Premier League

ติดตามตารางถ่ายทอดสดทั้งพรีเมียร์ลีก รวมถึงรายการอื่น ๆ ในแต่ละนัดของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่นี่

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือหนึ่งในสโมสรยอดนิยมของแฟนบอลชาวไทย โดยในฤดูกาลนี้ตัดสินใจแต่งตั้งให้ ไมเคิล คาร์ริค คุมทัพแบบถาวร พร้อมเสริมทัพนักเตะใหม่อย่าง อันเดรย์ ซานโตส, ยูรี ตีเลอมันส์ รวมถึง คาร์ล ดาร์โลว์

โปรแกรมถ่ายทอดสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นัดต่อไป

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงทำศึกพรีเมียร์ลีก พบกับ ฮัลล์ ซิตี้

วันแข่งขันเวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 202618.30 น.ฮัลล์ ซิตี้ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดMONOMAX


โปรแกรมถ่ายทอดสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในพรีเมียร์ลีก

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง MONOMAX

วันแข่งขันเวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 202618.30 น.ฮัลล์ ซิตี้ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดMONOMAX
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 202622.30 น.แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - อิปสวิช ทาวน์MONOMAX
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 202620.00 น.เอฟเวอร์ตัน - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดMONOMAX
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 202622.30 น.แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ ซิตี้MONOMAX
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 202622.30 น.ฟูแลม - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดMONOMAX
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