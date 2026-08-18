ลิเวอร์พูล ถ่ายช่องไหน? วิธีดูลิเวอร์พูล พบนิวคาสเซิล ทาง MONOMAX

ลิเวอร์พูล คือหนึ่งในสโมสรยอดนิยมของแฟนบอลชาวไทยในพรีเมียร์ลีก โดยในฤดูกาลนี้เปลี่ยนกุนซือจาก อาร์เนอ ชล็อต มาเป็น อันโดนี อิราโอลา ซึ่งมีการเสริมทัพนักเตะใหม่อย่าง เฌเรมี ฌักเก้ต์, บิคตอร์ มูนญอซ รวมถึงการยืมตัว โรนัลด์ อาเราโฮ มาจากบาร์เซโลนา
โปรแกรมถ่ายทอดสด ลิเวอร์พูล นัดต่อไป
ลิเวอร์พูล มีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงทำศึกพรีเมียร์ลีก พบกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2026
|22.30 น.
|นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด - ลิเวอร์พูล
|MONOMAX
โปรแกรมถ่ายทอดสด ลิเวอร์พูล ในพรีเมียร์ลีก
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง MONOMAX
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2026
|22.30 น.
|นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด - ลิเวอร์พูล
|MONOMAX
|วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2026
|18.30 น.
|ลิเวอร์พูล - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
|MONOMAX
|วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2026
|2.00 น.
|อิปสวิช ทาวน์ - ลิเวอร์พูล
|MONOMAX
|วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2026
|21.00 น.
|ลิเวอร์พูล - ฟูแลม
|MONOMAX
|วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2026
|20.00 น.
|บอร์นมัธ - ลิเวอร์พูล
|MONOMAX