คุณอายุเกิน 24 ปีใช่หรือไม่?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

คุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าชมเนื้อหาเกี่ยวกับการเดิมพัน ระบบจะนำคุณกลับไปยังหน้าแรก

Goal.com
สดตั๋ว
Liverpool 2026 Alexander Isak goalGetty
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

ลิเวอร์พูล ถ่ายช่องไหน? วิธีดูลิเวอร์พูล พบนิวคาสเซิล ทาง MONOMAX

Liverpool
Premier League

ติดตามตารางถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก รวมถึงรายการอื่น ๆ ในแต่ละนัดของทีมลิเวอร์พูล ที่นี่

ลิเวอร์พูล คือหนึ่งในสโมสรยอดนิยมของแฟนบอลชาวไทยในพรีเมียร์ลีก โดยในฤดูกาลนี้เปลี่ยนกุนซือจาก อาร์เนอ ชล็อต มาเป็น อันโดนี อิราโอลา ซึ่งมีการเสริมทัพนักเตะใหม่อย่าง เฌเรมี ฌักเก้ต์, บิคตอร์ มูนญอซ รวมถึงการยืมตัว โรนัลด์ อาเราโฮ มาจากบาร์เซโลนา

โปรแกรมถ่ายทอดสด ลิเวอร์พูล นัดต่อไป

ลิเวอร์พูล มีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงทำศึกพรีเมียร์ลีก พบกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

วันแข่งขันเวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 202622.30 น.นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด - ลิเวอร์พูลMONOMAX


โปรแกรมถ่ายทอดสด ลิเวอร์พูล ในพรีเมียร์ลีก

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง MONOMAX

วันแข่งขันเวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 202622.30 น.นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด - ลิเวอร์พูลMONOMAX
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 202618.30 น.ลิเวอร์พูล - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์MONOMAX
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 20262.00 น.อิปสวิช ทาวน์ - ลิเวอร์พูลMONOMAX
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 202621.00 น.ลิเวอร์พูล - ฟูแลมMONOMAX
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 202620.00 น.บอร์นมัธ - ลิเวอร์พูลMONOMAX
โฆษณา

คุณชอบเรื่องนี้ไหม?

เพิ่ม GOAL.com เป็นแหล่งข้อมูลที่แนะนำบน Google เพื่อดูรายงานเพิ่มเติมของเรา

ติดตาม GOAL บน Google