จอมหนึบประวัติศาตร์! นอยเออร์ทุบสถิติคลีนชีตอินทรีเหล็ก

มานูเอล นอยเออร์ ผู้รักษาประตูตัวเก่งของ บาเยิร์น มิวนิค ทำสถิติเก็บคลีนชิตได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ให้ทีมชาติเยอรมัน

นายด่านวัย 33 ปี ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงในเกมที่อินทรีเหล็กเปิดบ้านถล่ม เอสโตเนีย ขาดลอย 8-0 ศึกฟุตบอล ชิงแชมป์ยุโรป 2020 รอบคัดเลือก กลุ่ม ซี ซึ่งนอกจากจะช่วยทีมเก็บสามแต้มแล้ว ยังถือเป็นนัดที่สร้างสถิติสำคัญของเจ้าตัวอีกด้วย

โดยนอยเออร์เก็บคลีนชีตเป็นครั้งที่ 37 จากการลงสนามรับใช้อินทรีเหล็กนัดที่ 88 และกลายเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติเยอรมัน ทำลายสถิติเดิมของ เซ็ปป์ ไมเออร์ ตำนานมือกาวเยอรมันที่ทำไว้ยาวนานตั้งแต่ปี 1979

เยอรมัน เก็บ 9 แต้มเต็มจากการลงสนาม 3 นัด เป็นอันดับสองของกลุ่มรอง ไอร์แลนด์เหนือ ที่แข่งมากกว่าหนึ่งนัด มี 12 คะแนน

37 - @Manuel_Neuer kept his 37th clean sheet in his 88th game for @DFB_Team_EN and has now surpassed former record holder Sepp Maier (36 games without conceding). Guard. #GEREST pic.twitter.com/g8rAugqRKy